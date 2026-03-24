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Grave suceso

Muere en Badajoz una mujer al precipitarse desde un sexto piso

Ha ocurrido en un edificio en Cuatro Caminos, en el cruce de Carolina Coronado con Adolfo Díaz Ambrona

Podría tratarse de un muerte accidental: se ha caído cuando limpiaba los cristales de la terraza acristalada

El edificio del fondo es donde ha sucedido. En la ventana abierta de la terraza se puede ver una escalera.

El edificio del fondo es donde ha sucedido. En la ventana abierta de la terraza se puede ver una escalera. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

Ascensión Martínez Romasanta

Ascensión Martínez Romasanta

Badajoz

Una mujer ha perdido trágicamente la vida este martes en Badajoz. Ha ocurrido en Cuatro Caminos, el cruce de la avenida Carolina Coronado con Adolfo Díaz Ambrona. El lamentable suceso ha sucedido poco después de las 14.00 horas.

Según testigos presenciales, la mujer se ha precipitado desde un sexto piso cuando se encontraba en el balcón de la vivienda que da a la avenida, una terraza acristalada. La Policía Nacional aún no puede informar de los motivos, si bien hay una persona que asegura que la fallecida se encontraba limpiando los cristales de la terraza, cuando ha perdido el equilibrio y se ha precipitado al vacío. En la cristalera se puede observar una escalera. Sin embargo, este extremo aún no ha podido ser confirmado de manera oficial.

La mujer tenía 64 años.

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Al lugar del accidente se han acercado varios vehículos de la Policía Nacional y de la Policía Local, así como una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud. Los profesionales sanitarios no han podido hacer nada por salvarle la vida.

El cuerpo sin vida de la mujer ha quedado tendido en la acera.

El cuerpo sin vida de la mujer ha quedado tendido en la acera. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

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