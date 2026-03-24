Grave suceso
Muere en Badajoz una mujer al precipitarse desde un sexto piso
Ha ocurrido en un edificio en Cuatro Caminos, en el cruce de Carolina Coronado con Adolfo Díaz Ambrona
Podría tratarse de un muerte accidental: se ha caído cuando limpiaba los cristales de la terraza acristalada
Una mujer ha perdido trágicamente la vida este martes en Badajoz. Ha ocurrido en Cuatro Caminos, el cruce de la avenida Carolina Coronado con Adolfo Díaz Ambrona. El lamentable suceso ha sucedido poco después de las 14.00 horas.
Según testigos presenciales, la mujer se ha precipitado desde un sexto piso cuando se encontraba en el balcón de la vivienda que da a la avenida, una terraza acristalada. La Policía Nacional aún no puede informar de los motivos, si bien hay una persona que asegura que la fallecida se encontraba limpiando los cristales de la terraza, cuando ha perdido el equilibrio y se ha precipitado al vacío. En la cristalera se puede observar una escalera. Sin embargo, este extremo aún no ha podido ser confirmado de manera oficial.
La mujer tenía 64 años.
Al lugar del accidente se han acercado varios vehículos de la Policía Nacional y de la Policía Local, así como una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud. Los profesionales sanitarios no han podido hacer nada por salvarle la vida.
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