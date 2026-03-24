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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 24 de marzo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
Comienzan las obras de renovación de las centrales técnicas del Hospital Universitario de Badajoz con una inversión de 11 millones
Permitirá cambiar el "corazón del hospital" después de décadas sin sustituirse
El Banco de Alimentos de Badajoz pide ayuda para llenar sus estanterías: nueva 'Operación kilo' este viernes y sábado
La campaña se desarrolla en los supermercados Dia de la provincia
Nuevo tiroteo en Badajoz contra una vivienda del Progreso
La fachada de una casa ha recibido varios impactos de bala en un ataque que, según confirma la Policía Nacional, no ha causado heridos
Badajoz vuelve a actualizar las tarifas del agua, que suben este año un 5,62%
En julio de 2024 se aprobó una importante subida para cubrir los costes del servicio y volver al equilibrio de la concesión. Los precios llevaban 10 años sin ponerse al día
El restaurante de Badajoz 'Pancontigo' se suma a la lista de Soletes de la Guía Repsol
También se han incorporado locales de Cáceres, Mérida, Zafra, Coria, Miajadas, Monesterio y Don Benito. Vuelve a situar a la comunidad en la ruta de los viajeros que buscan sitios asequibles, fiables y con personalidad
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
- La UCO registra la vivienda de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas
- Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
- La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
- Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz