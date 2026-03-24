Nuevo tiroteo en Badajoz contra una vivienda del Progreso

La barriada pacense del Progreso ha vivido esta tarde momentos de tensión tras registrarse un nuevo ataque con arma de fuego contra la fachada de una vivienda. Los hechos han ocurrido en la calle Máquinas, en las inmediaciones de la avenida Padre Tacoronte, donde varios vecinos han alertado a los servicios de emergencia después de escuchar varias detonaciones, en torno a las 20.00 horas.

Pese a la gravedad del suceso, no ha habido que lamentar daños personales, según ha confirmado la Policía Nacional.

Hasta el lugar se desplazaron con rapidez varias patrullas, junto a agentes de la Policía Científica y de la Policía Judicial.

Una sucesión de ataques en distintos barrios

Este nuevo episodio se suma a otros hechos recientes ocurridos en la capital pacense. Con este caso, ya son cuatro los incidentes con disparos registrados en apenas dos semanas. El precedente más cercano se produjo el pasado martes en la calle Grecia, en el barrio del Cerro de Reyes, donde una casa volvió a ser atacada a tiros después de haber sido objeto de otro tiroteo días antes. En aquel suceso también se lanzaron objetos incendiarios contra la vivienda.

En esa ocasión, varias llamadas vecinales avisaron de que se habían escuchado entre ocho y diez detonaciones, aunque tampoco hubo que lamentar heridos.

La investigación continúa abierta para esclarecer lo ocurrido en El Progreso y determinar la relación que pueda existir entre los distintos sucesos registrados en la ciudad.