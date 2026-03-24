Los nuevos Soletes de Badajoz: PanContigo y Malahierba brillan por sus productos de calidad y trato cercano

La nueva edición de los Soletes de la Guía Repsol ha dejado en Badajoz dos galardonados: la panadería y cafetería PanContigo y la tapería Malahierba. Los Soletes son un reconocimiento que se otorga a los negocios de comida y bebida, que sin ser alta gastronomía, destacan por ser un lugar con un encanto especial.

Para PanContigo ha sido toda una sorpresa el galardón de la Guía Repsol, su dueño, Eugenio Garrido, ha explicado que están "muy contentos". "Lo agradecemos con toda el alma, porque entendemos que hay gente que se fija en nosotros y decide reconocerlo. Un Solete es una revancha de satisfacción y alegría para todo el equipo y también poder compartirlo con la clientela".

Esta panadería ubicada en la calle República Argentina se describe como "el lugar donde se cuece la magia". Un espacio gastronómico que se ha convertido en "una casa para todos", donde se hacen infinidad de actividades. Además, Garrido ha resaltado que el pan está elaborado con cereales naturales ecológicos y con masa madre de cultivo propio.

La panadería es el pilar fundamental de PanContigo, pero otra parte importante son sus talleres y el espacio que comparten con los clientes. "Hemos creado un espacio para compartir, que tiene muy buena acogida en la ciudad, los colegios vienen cada mañana para hacer actividades con los alumnos, tenemos clientes que utilizan el espacio para presentar libros, para disfrutar de un concierto de música o simplemente hay quien viene a coger su pan diario por la mañana. Creo que eso es lo que nos diferencia del resto", ha comentado.

Eugenio Garrido es ingeniero industrial y con 45 años decidió no seguir moviéndose por el mundo y y emprender. Hace doce años abrió la panadería con la ilusión de que se convirtiera en un punto de encuentro donde los clientes pudieran compartir momentos. Por otro lado, ha destacado que "el equipo humano es la base del proyecto", son seis los que forman la plantilla y que "transmiten los valores y lo que es PanContigo".

Cocina mediterránea

La tapería Malahierba, ubicada en la calle San Juan, también ha recibido un Solete de la Guía Repsol, aunque su dueño, Juan Morera, ha reconocido que trabaja para el público. "Lo hago para la gente, pero no para obtener reconocimientos". El establecimiento ha resaltado por su calidad gastronómica y su cocina mediterránea. Uno de sus platos más destacados es la panceta que realizan a baja temperatura glaseada con una salsa cantonesa. "Damos matices de otros mundos, latinoamericanos y asiáticos, y tratamos de ser un espacio muy informal".

Malahierba se diferencia por sus productos frescos de temporada y las elaboraciones originales. "Vemos qué productos son accesibles según la temporada y a partir de ahí elaboramos un plato. La creación parte de la creatividad de ir mezclando cosas, así es la cocina".

Los platos van cambiando según la temporada, en este momento, el producto estrella son los gurumelos y pronto empezarán con los guisantes. "El gurumelo lo salteamos, terminamos la cocción con un fondo de cocido madrileño y le ponemos una base de reducción de jamón ibérico".

Hace casi cinco años nació Malahierba, según Morera, de una necesidad de trabajar, ser autosuficiente y de tener la libertad de plasmar su idea de gastronomía y cocina. Con el tiempo, la tapería ha ido subiendo el nivel de sus elaboraciones, aunque conserva su comida para compartir entre amigos y familia con ese toque informal que le caracteriza, pero, como dice el dueño, "con buena mano en la cocina" y técnicas tanto modernas (cocina al vacío, a bajas temperaturas, texturizantes) como más tradicionales, por ejemplo, la elaboración de los caldos, que se cocinan durante "una gran cantidad de tiempo".