La plantilla de LEDA denuncia impagos y precariedad en Almendralejo y exige soluciones urgentes
Los trabajadores denuncian retrasos reiterados en el pago de sus salarios
La situación laboral en la empresa LEDA ha generado una fuerte preocupación en Almendralejo, donde su plantilla ha decidido alzar la voz ante lo que califican como un escenario “insostenible”. Los trabajadores denuncian retrasos reiterados en el pago de sus salarios, que se abonan de forma fraccionada y fuera de los plazos establecidos, lo que está provocando serias dificultades para afrontar gastos básicos del día a día. Según ha trasladado el sindicato CCOO, esta situación se prolonga desde hace meses y está afectando directamente a la estabilidad económica y personal de decenas de familias.
A esta problemática se suma la falta de medios materiales para garantizar el servicio. Según la plantilla, la empresa no dispone actualmente de vehículos propios suficientes, lo que ha obligado a recurrir a la externalización tanto de autobuses como de conductores procedentes de otras compañías. Este contexto agrava la incertidumbre de los trabajadores, que además se encuentran inmersos en un proceso de subrogación a otra mercantil sin información clara sobre su futuro laboral. Denuncian, además, la ausencia total de comunicación por parte de la dirección de la empresa y de las administraciones competentes, lo que incrementa la preocupación en un escenario ya de por sí delicado.
Ante esta situación, los trabajadores reclaman una intervención urgente que garantice el cumplimiento de sus derechos laborales, el pago puntual de las nóminas y, sobre todo, transparencia sobre el futuro de la empresa y de sus puestos de trabajo. “No sabemos qué va a pasar con nosotros”, señalan, reflejando el clima de incertidumbre que se vive en la plantilla.
- Una tienda 24 horas abrirá en Montesol (Cáceres) tras una gran inversión familiar para ofrecer variedad de productos
- El Barça B funde al Cacereño Femenino
- El Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia alerta sobre un intento de estafa por correo electrónico suplantando a la DGT
- El acueducto de las Herrerías, el gigante hidráulico de Campillo de Deleitosa
- Blanca Martín y Sánchez Cotrina sellan una candidatura única a pocas horas de la entrega de avales para las Primarias del PSOE
- Una madre de familia numerosa abre Örigen en Plasencia, un espacio de gastronomía y ocio junto al Jerte
- Jóvenes cofrades de Plasencia: el relevo generacional que impulsa la Semana Santa y crea 'segundas familias
- Dos millones de cerezos florecen en el Valle del Jerte, un espectáculo natural que impulsa el turismo en primavera