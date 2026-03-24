Restaurante Mallorca de Monesterio obtiene la distinción ‘Solete Repsol’ por sus encantos gastronómicos

“Un placer asequible, donde prima la calidad y el buen hacer”, así se define en la Guía Repsol el concepto general que otorga su distintivo ‘Solete’, a nuevos establecimientos hosteleros de Extremadura. La lista incluye a uno de los restaurantes de mayor solera de Monesterio. Restaurante Mallorca, obtiene esta distinción por su carta variada, en la que predomina el Jamón de Monesterio, (Ibéricos del Culebrín), sus excelentes productos ibéricos y su comida tradicional. A todo ello, se unen tapas y raciones generosas a precios muy competitivos y un servicio “muy operativo, tanto en barra como en mesa”.

Los ‘Soletes’ Repsol distinguen locales auténticos que recomendarías a familiares o amigos. A diferencia de los ‘Soles’, que se destinan a premiar establecimientos dedicados a la alta cocina, los ‘Soletes’ ponen el enfoque en locales cotidianos, con encanto especial, donde se come muy bien a precios más que asequibles. Restaurantes de carta informal y menú del día “en los que se come de vicio”, señalan los responsables de la Guía Repsol, para que “nunca falte un lugar al que ir a disfrutar de la cocina”.

Especial relevancia e interés tienen los suculentos desayunos que, atraen diariamente a centenares de viajeros, cautivados por el auténtico sabor del jamón ibérico de Monesterio, acompañado de pan artesanal y aceite de oliva virgen extra. No son menos, quienes, en sus largos viajes del sur al norte, o del norte al sur de la península, hacen coincidir expresamente su parada obligatoria en este restaurante para almorzar. Sus platos combinados, en los que preponderan jamón, embutidos ibéricos y carnes a la brasa, compiten con los exquisitos y afamados bocadillos y raciones del mejor jamón de Extremadura.

Proximidad y trato

El Restaurante Mallorca de Monesterio reúne todos estos y otros muchos ingredientes que lo hacen único. Durante cuatro décadas, este establecimiento que, actualmente regentan los hermanos José y Demetrio Calderón, ha perseverado en una evolución constante que, al día de hoy, lo coloca como todo un referente gastronómico, tanto por la calidad de sus productos, como por su ubicación estratégica, con fácil acceso desde la Autovía A-66. Otro de sus atractivos es la tienda interior de productos ibéricos de la marca Ibéricos El Culebrín, que ofrece jamones, paletas y embutidos, al mismo precio que en fábrica.

La proximidad en el trato de todo el personal, transforma un simple servicio en una experiencia única, que, con el paso de los años, ha fidelizado a clientes provenientes de cualquier rincón de España. Son innumerables, las familias que, en su segunda o tercera generación, eligen este restaurante para su desayuno o su almuerzo. Muchas caras conocidas que aprovechan su viaje para recalar una y otra vez, en ese lugar repleto de amabilidad y calidez humana, muchas veces, tanto, o más apreciada que su excelente gastronomía.

Encantados

“Hemos recibido esta distinción con muchísima ilusión. Estamos encantados”, asegura José Calderón, copropietario de ‘Mallorca’. Es el “fruto de la perseverancia. Primero, a través del trabajo desarrollado junto a mi tío Florencio y ahora, con la incorporación de “mis sobrinos y mis hijos”. Un trabajo “bien hecho”, tanto desde la dirección, como del grupo de trabajadores y trabajadoras, puntualiza Calderón.

“Nuestra clientela procede toda España”. “Estamos muy satisfechos por esta distinción. Por nosotros, y por toda la hostelería de Monesterio. Fuimos referentes, como parada obligatoria antes de la conversión de la Carretera Nacional 630 en Autovía y, al contrario de lo que se pudiera pensar, el trabajo conjunto que se ha realizado desde el ayuntamiento y las empresas, han dado como resultado que la hostelería de Monesterio, esté de moda”, asegura el empresario.

Cuarto Solete para Monesterio

El ‘Solete’ del Restaurante Mallorca, se suma otros tres, conseguidos en ediciones anteriores por otros establecimientos de la localidad. Monesterio, puede presumir de poseer un extenso catálogo de bares y restaurantes donde comer bien. Sus afamados productos ibéricos y su cocina de la dehesa son muy apreciados por comensales de todo el país, atraídos por el magnífico trabajo de promoción que se viene realizando, desde hace muchos años, desde la institución municipal y la no menos importante labor de profesionalización e implicación de sus empresarios hosteleros.

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Comida de calidad, entre cuyos establecimientos coexisten los también más que merecidos ‘Soletes’ que poseen los restaurantes, Venta El Culebrín, Honky Tonk y Sierra de Monesterio que, junto al resto de establecimientos hosteleros del municipio tienen, como principal razón de ser, que el viajero, desee volver.