Santo Domingo desfila con nuevas potencias y un palio que estrena palillería

«No sabemos si va a llover o no, pero nos hemos quedado por si salen... y mira, aquí estamos, como cada año», contaban esta tarde María y Carmen, dos vecinas del barrio de San Roque que no fallan nunca a su cita con la Virgen del Mayor Dolor. Lo decían con el paraguas en mano, justo cuando comenzaban a sonar los primeros toques de tambor en la calle Santo Domingo.

La procesión, prevista para las 20.30 horas, no ha comenzado su salida hasta casi una hora más tarde debido a la llovizna intermitente y a la amenaza persistente de lluvia. La cofradía ha mantenido la cautela hasta asegurarse de que el recorrido podía realizarse con seguridad. Esta mañana, el hermano mayor, José Ángel Recio, ya ha mostrado cierto optimismo: «En un principio somos optimistas con respecto a la lluvia».

A pesar del retraso, los cuatro pasos de la cofradía —el Cristo de la Fe, la Virgen del Mayor Dolor, Nuestra Señora de la Piedad y Nuestro Padre Jesús del Amparo— han recorrido el centro de la ciudad con varias novedades.

El Cristo de la Fe ha lucido nuevas potencias bañadas en oro; el palio de la Virgen incorpora palillería y borlas, y en el paso del Cristo del Amparo se han bordado los escudos de la cofradía y de la Guardia Civil, con motivo del 65 aniversario del nombramiento del cuerpo como hermano mayor honorario. «Es un homenaje nuestro a la Guardia Civil», ha explicado Recio.

En total, más de 600 personas han formado parte del cortejo, incluyendo nazarenos, músicos y costaleros, entre otros.

Recorrido

Otra novedad importante es el recorrido. Tras su salida, la procesión ha tomado la calle Santo Domingo en dirección a Santa Ana, pasado por Duque de San Germán, plaza de la Soledad, Francisco Pizarro, plaza de España, Obispo San Juan de Ribera y plaza de Minayo. Como elemento singular este año, ha cruzado el paseo de San Francisco antes de regresar al templo por la calle Guardia Civil y la plaza de Santo Domingo.

Durante la espera, muchas familias se han refugiado bajo balcones o soportales. Abrían y cerraban los paraguas al ritmo de las gotas, sin moverse del sitio.

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Los aplausos han llegado al primer movimiento de los pasos, cuando por fin se abrían las puertas del templo y comenzaba la música. El silencio inicial se ha transformado en emoción contenida mientras la cofradía iniciaba su estación de penitencia en una noche que, pese a la amenaza de lluvia, que asusta a los fieles, ha acabado cumpliendo con la tradición.