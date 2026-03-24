Estos son los pueblos de Badajoz donde la Semana Santa se vive de forma única

La Semana Santa en la provincia de Badajoz no es solo una sucesión de procesiones. En muchos de sus pueblos se convierte en una experiencia distinta, marcada por tradiciones propias, escenificaciones singulares o formas de vivir la devoción que han pasado de generación en generación.

A continuación, se recogen algunas de las celebraciones más significativas del mundo rural pacense, donde cada localidad tiene su propia identidad.

Procesión de los Empalaos del Lunes Santo en Jerez de los Caballeros. / Ayuntamiento Jerez de los Caballeros

Jerez de los Caballeros: tradición barroca y espectacularidad

Declarada de Interés Turístico Nacional, la Semana Santa de Jerez de los Caballeros destaca por la riqueza artística de sus pasos, muchos de ellos de un gran valor histórico como la talla de Nuestro Padre Jesús Nazareno, y por la fuerza visual de sus procesiones que recorren calles de gran valor histórico dentro de un patrimonio cultural muy especial.

Las calles de este municipio extremeño se llenan de fervor, tradición y atrae a un gran público durante toda la semana. En ella hay varios momento especiales y singulares como el paso de la Legión en el Domingo de Ramos, la espectacular e impactante procesión de 'Los Empalaos' en el Lunes Santos , y la madrugada del Jueves al Viernes Santo donde se puede apreciar una hermosa talla de la Virgen La Macarena , replica muy similar a la gran talla de la semana santa sevillana.

Oliva de la Frontera: una Pasión Viviente que transforma el pueblo

En Oliva de la Frontera, la Semana Santa adquiere un carácter completamente distinto gracias a su Pasión Viviente. Este evento, reconocido como Fiesta de Interés Turístico Nacional, con más de medio siglo de historia desde su primera edición en 1976, convierte el municipio en un gran escenario al aire libre.

Cientos de vecinos participan como actores en una representación que recrea los últimos días de la vida de Cristo, desde su entrada en Jerusalén hasta la crucifixión y resurrección. El resultado es una propuesta que combina teatro, tradición y devoción popular, y que se ha consolidado como una de las celebraciones más singulares de toda Extremadura.

Además, cuentan con su Pasión Viviente Infantil, que es interpretada por los niños de la localidad.

Olivenza: el sello de la frontera

Semana Santa de Olivenza / AYUNTAMIENTO DE OLIVENZA

La Semana Santa de Olivenza refleja como pocas su singular identidad fronteriza marcada por su historia compartida entre España y Portugal. Destaca por la sobriedad y elegancia de sus procesiones, en las que se percibe una clara influencia lusa tanto en la estética como en algunas de sus tradiciones.

Las cofradías realizan un recorrido por lugares emblemáticos del municipio, como la iglesia de Santa María del Castillo o la Magdalena como escenarios principales, aportando un marco monumental que realza cada desfile procesional. Entre los momentos más destacados se encuentra la procesión del Lunes Santo y la del Santo Entierro del Viernes, que reúne a todas las cofradías de la ciudad, donde el silencio y el recogimiento cobran un especial protagonismo.

Zafra: tradición cofrade

La Semana Santa de Zafra, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional, combina tradición y participación ciudadana en el conjunto histórico de la ciudad. Ocho cofradías recorren las calles desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, destacando procesiones como la Borriquita, Jesús Nazareno, la del Silencio y la del Resucitado.

Procesión en la Semana Santa de Zafra. / MIEXTREMADURA

Los pasos, llevados a hombros por costaleros y costaleras, crean estampas llenas de recogimiento y pasión que se entrelazan con la monumentalidad del casco histórico de la localidad pacense.

Villanueva de la Serena: La carrerita, el reencuentro más esperado

Esta celebración, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional, es uno de los momentos más esperados por los villanovenses: el reencuentro entre la Virgen y su Hijo. Una fiesta que se vive con intensidad y emoción cada Semana Santa, concretamente cada Domingo de Resurrección, y cuyo nombre proviene de la carrera que realizan los portadores de la imagen de la Virgen de la Aurora al encuentro de la imagen del Cristo Resucitado.

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Una carrera que dura aproximadamente unos tres minutos y que representa la alegría de los cristianos al conocer la noticia de la resurrección del Señor.