Badajoz contará de nuevo con el 'Centro de Atención al Costalero' en Semana Santa

La Semana Santa de Badajoz contará un año más con el 'Centro de Atención al Costalero', una iniciativa promovida por el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Extremadura (Cofext) en colaboración con el ayuntamiento, la Agrupación de Costaleros y Hermandades de la ciudad y la Asociación de Costaleros 'San José'.

El objetivo de esta acción es cuidar la salud de quienes portan los pasos procesionales y ayudarles a prevenir lesiones derivadas del esfuerzo físico que requiere esta labor

El servicio se ofrecerá en el salón de actos del Colegio, ubicado en la avenida de Santa Marina nº 33, entreplanta, y abrirá sus puertas en tres momentos clave de la semana. La primera jornada tendrá lugar el Sábado de Pasión, 28 de marzo, en horario de 10.00 a 14.00 horas.

La segunda cita será el Martes Santo, 31 de marzo, por la tarde, de 16.00 a 20.00. Finalmente, el centro volverá a atender a costaleros el Jueves Santo, 2 de abril, nuevamente de 10.00 a 14.00.

Recomendaciones personalizadas

Cada vez son más los costaleros que buscan mejorar su rendimiento físico y evitar dolencias musculares a través de estiramientos, ejercicios de fortalecimiento y consejos sobre posturas adecuadas bajo el paso, según señala en nota de prensa el Colegio, desde el que ofrecerán además recomendaciones personalizadas para realizar estiramientos de forma correcta y mantener una postura eficiente que reduzca el riesgo de lesiones musculoesqueléticas durante los días de procesiones.

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Con esta acción, el Colegio de Fisioterapeutas de Extremadura reafirma su "compromiso con la prevención, el bienestar y el acompañamiento a costaleros y costaleras en una tradición que forma parte esencial de la identidad de la Semana Santa de Badajoz".