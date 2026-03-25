El colegio El Llano de Monesterio informa sobre el proceso de matriculación de nuevos alumnos

El colegio de Educación Infantil y Primaria El Llano, de Monesterio, prevé una matrícula muy similar a la actual, para el próximo curso 2026-2027. Actualmente, el centro acoge a un total de 350 niños y niñas y, según las previsiones, “todo parece indicar que, el curso que viene, con las incorporaciones previstas, la cifra continúe siendo la misma”.

Según se adelanta desde la dirección, actualmente el centro trabaja con la consejería para que “las dos plazas de técnicas de Infantil, actualmente a media jornada, pasen a ser de jornada completa”. Juan Molina, expresa que, según las primeras estimaciones, “se espera el ingreso de 23 nuevos niños y niñas de 2 años”. Sus progenitores, “serán citados” a una reunión, con la intención de darles a conocer las instalaciones, los programas educativos y todo lo relacionado con el proceso de matriculación que, se extenderá entre los días 9, al 22 de abril. Molina destaca la “importancia” de que las matrículas se formulen “dentro de plazo” ya que, la consejería tiene muy en cuenta “el número de matrículas para la asignación de docentes”, asegura el director.

Afortunadamente, el mantenimiento en los índices de natalidad, están permitiendo mantener alumnado, docentes y programas educativos. A los residentes en la localidad, se unen niños y niñas de otras familias que “residen en núcleos rurales próximos, más pequeños”. Algunas de estas familias “ya están contactando con nosotros, e incluso visitando el centro educativo” para que sus hijos e hijas inicien el próximo curso en las instalaciones de El Llano.

Encuentro con autor

Por otro lado, el alumnado de 6º de Primaria ha participado en un encuentro con la autora Eva Escudero Fraile. La iniciativa, que suele articularse a través de la Red de Bibliotecas Escolares de Extremadura, busca acercar la literatura al alumnado, a través de jornadas donde, los autores conversan sobre sus creaciones con estudiantes y maestros.

En esta ocasión, los chicos y chicas de El Llano, tuvieron un encuentro con Escudero, maestra en la Comunidad de Madrid, autora de ‘Los coleccionistas de ceros’, (II Premio Hortensia Roig de Literatura Infantil 2023), que, se desplazó hasta Monesterio para participar de una experiencia “muy enriquecedora”, en la que los niños y niñas, pudieron “conocer, dialogar y profundizar” a través de la lectura del libro titulado, ‘Nadie al volante’.

Lunes de Pascua lectivo

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A punto de comenzar las vacaciones de Semana Santa, desde la dirección de El Llano, se recuerda a las familias que, el lunes, 6 de abril, Lunes de Pascua, “será día lectivo”. La decisión, explica Juan Molina, está motivada por la “modificación” de fechas del calendario escolar del centro, que, cambia esta jornada por el viernes, 15 de mayo, hecho coincidir con la celebración de la romería de San Isidro.