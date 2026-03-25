El concurso de arroces de la X Fiesta de la Primavera de Monesterio contará con la participación de 40 peñas

El concurso de paellas de la X Fiesta de la Primavera de Monesterio, que se celebrará el próximo sábado, 28 de marzo, contará con la participación de 40 peñas. Este martes, la sala de conferencias de la casa de la cultura acogió el acto de sorteo de parcelas. Todas, estarán ubicadas bajo la gran carpa que se instalará en la zona de El Tejar, en la Ronda General de Circunvalación.

Antes de comenzar el sorteo, la concejala responsable del Área de Juventud, María del Mar Mejias, recordó algunos conceptos, “básicos para la convivencia” durante esta jornada festiva que, prevé la participación de centenares de vecinos, vecinas y visitantes.

Con el objetivo de “garantizar” mayor seguridad en todo el recinto, el ayuntamiento cortará al tráfico la calle El Tejar, (traseras de la piscina municipal), la rotonda situada a la altura de la calle Del Parque y la calle Nueva. Del mismo modo, según adelantó Mejías, quedará “prohibido” el estacionamiento de vehículos en la zona la piscina municipal. Desde el ayuntamiento se recomienda a participantes y visitantes que, para evitar la aglomeración de coches en los aledaños de la carpa, “utilicen los amplios aparcamientos del recinto ferial”.

Horarios

Con la intención de cumplir con los horarios establecidos para las actuaciones musicales, el ayuntamiento pide a las peñas participantes, “respetar lo estipulado en las bases de participación”. Es decir, que “respetemos al máximo el horario para la ubicación y el montaje de útiles y enseres de cada peña, entre las 10:30 y las 12:00 horas”.

Cada peña dispondrá de 2 horas, de las 12:30, hasta las 14:30, para elaborar su paella. A partir de ese momento y hasta las 15:00 horas, deberán entregar el plato para la valoración del jurado. Para ello se ha habilitado el bar de la piscina municipal. Como en ediciones anteriores, señala María del Mar Mejías, la puntuación será “totalmente anónima” y se valorarán presentación, sabor y originalidad. Durante el periodo de concurso, el jurado puntuará a la peña más animada. La recogida de carteles con los nombres de cada peña “deberán recogerse en la casa de la cultura, los días 26 y 27, en horario de mañana”. El programa matinal finalizará a las 16:30 horas, con la entrega de premios a las peñas ganadoras.

Tras el concurso, que estará amenizado musicalmente por la charanga Tropicán, comenzará la fiesta musical. A las 17:00 horas, actuará la orquesta de versiones, Electric. A continuación, subirán al escenario los Djs y grupos de animación, Alfred Molina, Álvaro Guerra, Marko Sánchez, Cristian White y el grupo de animación Esto es lo que Hay.

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María del Mar Mejías, incide en la necesidad del “cumplimiento” de todas las normas, así como en la obligación de mantener limpias todas las parcelas. El recinto concluye la concejala, “contará con servicios de vigilancia y seguridad, desde las 12:00 horas y hasta las 5:00 horas de la madrugada, momento, en el que finalizarán las actuaciones musicales y por tanto la Fiesta de la Primavera.