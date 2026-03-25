El Coso de la Piedad aguarda dos tardes apasionantes de toros

Almendralejo se prepara para vivir uno de los fines de semana más intensos. El emblemático Coso de la Piedad será el escenario de dos jornadas cargadas de emoción, tradición y espectáculo que convertirán a la localidad en el corazón de la tauromaquia extremeña. La gran cita arrancará el sábado 28 de marzo a las 17:30 horas con una corrida de toros de máximo nivel que reúne a tres figuras del toreo: Emilio de Justo, Juan Ortega y Pablo Aguado, quienes se enfrentarán a reses de la prestigiosa ganadería de Juan Pedro Domecq.

La expectación es máxima entre los aficionados, no solo por la categoría del cartel, sino por el simbolismo que rodea esta cita. La conexión entre la ganadería de Juan Pedro Domecq y Almendralejo ha dejado momentos imborrables, como el indulto del toro ‘Nudista’ en 2024 tras una memorable faena de Emilio de Justo. El propio ganadero ha expresado su entusiasmo por abrir la temporada en una plaza con tanta identidad taurina, mientras que Pablo Aguado afronta con ilusión su debut en este ruedo, animando a la afición a no perderse una tarde que promete emoción y verdad.

Desde la empresa Tauroemoción, su gerente Nacho de la Viuda ha subrayado la «ilusión» con la que se afronta esta doble cita, destacando además el acierto de celebrar la feria en primavera, cuando la afición muestra un renovado entusiasmo por los toros.

El ambiente en la ciudad ya deja entrever la importancia del acontecimiento, con aficionados llegados de distintos puntos de Extremadura y de otras regiones que convertirán a Almendralejo en punto de encuentro del mundo taurino durante todo el fin de semana. La coincidencia con VINAC refuerza además el atractivo de la cita. Hoteles, bares y restaurantes se preparan para una notable afluencia de visitantes en unas jornadas que también suponen un importante impulso económico y social para la ciudad.

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El domingo 29 de marzo, a partir de las 18:30 horas, la emoción continuará con un vistoso festejo de rejones de carácter hispano-luso que reunirá a grandes nombres del panorama ecuestre como Sergio Galán, João Moura Caetano, Leonardo Hernández y el almendralejense Adrián Venegas, que actuará ante su gente en una tarde muy especial. Junto a ellos, los forcados portugueses aportarán uno de los momentos más vibrantes del espectáculo con su tradicional valentía frente al toro. Con reses de la ganadería Couto de Fornilhos, Almendralejo se prepara para dos tardes de toros que levantan mucha expectación. H