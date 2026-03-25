Suceso
Un derrumbamiento en el cementerio de Feria afecta a varios nichos y deja restos al descubierto
Los vecinos reclaman al Ayuntamiento medidas urgentes para proteger los restos y garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias, ante la exposición de los ataúdes
Un derrumbamiento registrado en el cementerio municipal de Feria ha provocado daños en varios nichos, dejando al descubierto ataúdes y restos humanos, según han denunciado vecinos a través de redes sociales.
El incidente, cuyas causas aún no han sido detalladas oficialmente, ha generado preocupación entre los ciudadanos, especialmente por la exposición de restos a la intemperie y a la vista del público. En las imágenes difundidas puede observarse el colapso parcial de la estructura, con nichos abiertos y materiales desprendidos.
A través de un mensaje publicado en redes, se ha solicitado una actuación urgente por parte de las autoridades municipales.
"Lamentablemente ha ocurrido este infortunio en el cementerio y se precisa de tiempo para solventarlo pero, por favor, el ataúd y los restos que están en bolsas no pueden quedarse ahí, a la vista de todo el mundo, a la intemperie".
En este sentido, los vecinos reclaman medidas inmediatas para garantizar el respeto a los difuntos y el cumplimiento de las normas sanitarias. Entre las propuestas planteadas se encuentra el traslado provisional de los restos al osario o, al menos, su adecuada protección y cobertura mientras se llevan a cabo las labores de reparación.
"No solo por respeto a las personas que están allí, sino también por higiene, que es lo que marca la ley y el sentido común", añaden.
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