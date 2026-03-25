La Feria del Gurumelo vuelve este fin de semana en su vigésimo aniversario

Llega este fin de semana la XX Feria Transfronteriza del Gurumelo con un extenso plan de actividades en Villanueva del Fresno, como salidas al campo, visitas guiadas al Museo Micológico y más talleres de cocina tanto para adultos como infantiles. La feria se celebra desde este viernes, 27 de marzo, hasta el domingo 29.

El diputado de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Ricardo Cabezas, ha presentado junto al alcalde de Villanueva del Fresno y vicepresidente tercero de la institución provincial, Ramón Díaz Farias, y Laura Carranza, la teniente de alcalde, la nueva edición de la Feria del Gurumelo que conmemora su vigésimo aniversario.

Ricardo Cabezas ha querido destacar la importancia de esta feria micológica, que es "la más relevante del suroeste ibérico" y pone en valor aquellos lazos culturales sociales y económicas con las localidades vecinas que se entrelazan en esta celebración, que manifiesta tradición y respeto por el entorno natural.

Mientras que el alcalde ha querido destacar que la Feria del Gurumelo recibirá estos días a más de 10.000 personas, con visitantes de Extremadura, de distintas partes de España o de "más allá" de los Pirineos. El alcalde no ha querido olvidarse de quienes han llevado a Villanueva del Fresno "a ser reconocida dentro y fuera de la población" y ha agradecido la colaboración de instituciones como la Diputación de Badajoz y la Junta de Extremadura.

Numerosas ideas para este año

Las actividades en torno a esta seta endémica serán numerosas. Tendrán lugar salidas al campo, actividades que están sujetas bajo inscripción y que consisten en viajes en autobús hasta el espacio que el ayuntamiento tiene reservado con 200 hectáreas, donde se realizarán exposiciones y ponencias por parte de guías micológicos locales para que los asistentes puedan aprender a clasificar, seleccionar e identificar las setas comestibles.

Se realizarán 'tours' guiados en el Museo Micológico, un espacio científico-cultural sostenible que cobrará protagonismo en esta fecha con numerosas visitas. Vuelven los talleres de cocina en vivo, ademas de casetas de artesanía y la presencia de hasta 15 restaurantes en las calles. También habrá actividades para los más pequeños, este año repiten los concursos escolares gastronómicos tras el éxito de la pasada edición.

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