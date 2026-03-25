La cadena Flying Tiger, con tienda en El Faro de Badajoz, retira unos vasos por su cantidad de plomo y cadmio

La cadena Flying Tiger, con tienda en El Faro de Badajoz, ha anunciado la retirada de varios modelos de vasos al detectarse en ellos niveles elevados de plomo y cadmio en la impresión situada en su parte exterior.

Según los análisis realizados, en seis de los modelos que estaban a la venta se ha comprobado que la liberación de estas sustancias supera los límites permitidos por la Unión Europea para materiales en contacto con alimentos. Por este motivo, la empresa ha decidido interrumpir su uso y comercialización.

La compañía ha pedido a los clientes que hayan adquirido alguno de estos artículos que dejen de utilizarlos y se acerquen a cualquiera de sus tiendas para devolverlos y recibir el reembolso del importe.

De esta retirada también se ha hecho eco la Unión de Consumidores de Extremadura, que ha difundido el aviso y ha recordado la importancia de seguir las recomendaciones trasladadas en este tipo de alertas relacionadas con productos de uso cotidiano.

Estos son los productos

En concreto, los vasos que han sido retirados son los siguientes:

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