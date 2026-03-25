Alerta
La cadena Flying Tiger, con tienda en El Faro de Badajoz, retira unos vasos por su cantidad de plomo y cadmio
La Unión de Consumidores se ha hecho eco de este aviso y lo ha difundido a través de sus redes sociales
La cadena Flying Tiger, con tienda en El Faro de Badajoz, ha anunciado la retirada de varios modelos de vasos al detectarse en ellos niveles elevados de plomo y cadmio en la impresión situada en su parte exterior.
Según los análisis realizados, en seis de los modelos que estaban a la venta se ha comprobado que la liberación de estas sustancias supera los límites permitidos por la Unión Europea para materiales en contacto con alimentos. Por este motivo, la empresa ha decidido interrumpir su uso y comercialización.
La compañía ha pedido a los clientes que hayan adquirido alguno de estos artículos que dejen de utilizarlos y se acerquen a cualquiera de sus tiendas para devolverlos y recibir el reembolso del importe.
De esta retirada también se ha hecho eco la Unión de Consumidores de Extremadura, que ha difundido el aviso y ha recordado la importancia de seguir las recomendaciones trasladadas en este tipo de alertas relacionadas con productos de uso cotidiano.
Estos son los productos
En concreto, los vasos que han sido retirados son los siguientes:
- Vasos de vidrio de 220 ml con flores individuales de colores surtidos, artículo n.° 3060031, todos los lotes, vendidos desde enero de 2025.
- Vaso de vidrio de 220 ml con estampado de calabaza, artículo n.° 3057450, todos los lotes, a la venta desde agosto de 2024.
- Vaso de vidrio de 220 ml color naranja, artículo n.° 3062993, todos los lotes, a la venta desde mayo de 2025.
- Vaso de 220 ml con pequeños corazones rojos, artículo n.º 3052986, todos los lotes, a la venta desde enero de 2024.
- Vaso de cristal de 220 ml sabor fresa, artículo n.º 3053912, todos los lotes, a la venta desde febrero de 2024.
- Vaso de vidrio de 220 ml, color amarillo limón, artículo n.° 3055350, todos los lotes, a la venta desde mayo de 2024.
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