Actualidad
Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 25 de marzo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
Once institutos de Badajoz agotan sus plazas, mientras que los otros diez aún tienen vacantes
El IES Castelar, el colegio San Atón, Nuestra Señora de la Asunción, Domingo Cáceres, las Josefinas y los Salesianos figuran entre los centros que aún pueden recibir alumnado. El IES San José alerta de la pérdida de alumnado y rechaza la apertura de nuevas líneas en otros centros mientras siga habiendo sitio disponible
La UCO vigiló y grabó a los detenidos de Francisca Cadenas hasta en el cementerio
Los investigadores colocaron micrófonos en 20 lugares frecuentados por los sospechosos. Trece bares y restaurantes, el aparcamiento de la Ermita de los Remedios, la báscula municipal y el camposanto de Hornachos (Badajoz). Pidieron también registrar las conversaciones en todos esos lugares públicos entre los dos hermanos investigados por el crimen de Francisca y 34 vecinos del pueblo, los de su mayor confianza
Azahara Palomeque presenta en Badajoz su novela 'Pueblo blanco azul': "Representa una reconciliación con mi tierra y las raíces"
La escritora andaluza visita la sede de Fundación CB para hablar de una obra que expone la represión y el silencio de la Guerra Civil y la Posguerra
Piden 9 y 4 años de cárcel para dos acusados de traficar con cocaína en Badajoz
A unos de ellos se le intervinieron 1.600 gramos de droga que presuntamente guardaba en un trastero del alquiler
- Llega una nueva franquicia gastronómica a Cáceres: 'En un mes confiamos en haber terminado la obra
- El acueducto de las Herrerías, el gigante hidráulico de Campillo de Deleitosa
- La ruta de 1.400 kilómetros que pone a prueba a 50 motoristas de la Guardia Civil arranca en Mérida
- Blanca Martín y Sánchez Cotrina sellan una candidatura única a pocas horas de la entrega de avales para las Primarias del PSOE
- El Horno, Jordán, Electrocash, Modas Nati, Retales Amado y Calzados Peña, en la calle comercial de Cáceres
- Montealto estrena el primero de los seis nuevos parques infantiles de Mérida
- Álvaro Sánchez Cotrina y Soraya Vega se disputarán la secretaría general del PSOE de Extremadura el 11 de abril
- Más coches y menos plazas, la ecuación que dificulta aparcar en Cáceres cada día: estas son las zonas más complicadas para dejar tu vehículo