Estos son los seis colegios de Badajoz en los que se acometerán obras de eficiencia energética con la ayuda de la Junta

El Ayuntamiento de Badajoz ya tiene decididos los seis colegios en los que acometerá obras de eficiencia energética, para las que se acogerá a las ayudas de la Junta de Extremadura.

Este diario ya adelantó que se pediría la subvención para seis centros educativos. Este miércoles se ha reunido el Consejo Escolar y se ha dado a conocer el listado.

Según acaba de informar el ayuntamiento a través de una nota de prensa, los seis colegios son el Lope de Vega, Santo Tomás de Aquino, Luis de Morales, San José de Calasanz, Cerro de Reyes y Nuestra Señora de la Soledad. La relación de centros se ha decidio tras una auditoría externa realizada por Agenex, que atiende a "criterios objetivos", como el ahorro anual o la reducción del consumo energético. La subvención regional financiaría el 80% del proyecto (de 30.000 a 200.000 euros) con la cofinanciación del 20% por parte del ayuntamiento.

Se trata de una convocatoria de ayudas de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta de Extremadura. De carácter plurianual y en régimen de concurrencia competitiva, están destinadas a ayuntamientos y entidades menores para invertir en la mejora de los centros educativos en materia de eficiencia energética, en particular para acelerar la renovación eficiente desde el punto de vista energético en colegios y otras infraestructuras educativas, así como la descarbonización y el impulso de la eficiencia energética.

Envolvente y carpintería

Con estas actuaciones se financiarán obras de mejora de la envolvente térmica de los edificios y de carpinterías exteriores, sistemas de iluminación eficiente, mejora o implantación de sistemas de calefacción, sustitución de calderas por sistemas de climatización aerotérmicos o actuaciones de implementación de energías renovables para generación eléctrica.

El equipo de gobierno local ya anunció que seguiría trabajando para ampliar progresivamente el número de centros beneficiarios en futuras convocatorias, pues Badajoz es la ciudad de Extremadura con más centros educativos, con un total de 34 de titularidad municipal (con 36 edificios).

Es la segunda convocatoria de estas ayudas por parte de la consejería. A la primera no se acogió el ayuntamiento. Según explicó en su día la concejala de Colegios, Mariema Seck, el problema fue que el plazo establecido era "prácticamente la mitad que el actual y no permitía, conforme a la Ley de Contratos del Sector Público, tramitar en tiempo y forma la asistencia técnica necesaria para redactar los proyectos, cuando en Badajoz superamos un número considerable de centros y de cuantías".

Por contra, en esta nueva convocatoria de la Junta, "al contar con un plazo más amplio y viable administrativamente, sí podemos concurrir con todas las garantías". Además, añadió que "la aportación municipal no supone ningún problema".

También aclaró la concejala que estas ayudas no van destinadas a la instalación de splits ni otros sistemas de aire acondicionado, sino a mejorar la calificación de los edificios, cambiando la envolvente térmica y la carpintería metálica, aerotermia con placas solares y luminarias led.