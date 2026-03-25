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VINAC celebra su 25 aniversario en Almendralejo con más de 60 expositores y una renovada identidad

El Salón del Vino y la Aceituna pone en valor los productos de la tierra y permite misiones comerciales entre los participantes

Autoridades y organizadores en la entrada del Palacio del Vino durante la inauguración oficial de VINAC.

Autoridades y organizadores en la entrada del Palacio del Vino durante la inauguración oficial de VINAC. / R.M.

Rodrigo Morán

Almendralejo

El Salón del Vino y la Aceituna de Extremadura ha abierto sus puertas en Almendralejo con una edición muy especial que conmemora su 25 aniversario y recupera su denominación original, VINAC. La cita, que reúne a más de 60 expositores, arranca consolidada como uno de los principales encuentros del sector vitivinícola y oleícola en España, combinando tradición, innovación y proyección internacional. El acto inaugural ha contado con la presencia de destacadas autoridades como el alcalde José María Ramírez, la consejera en funciones Mercedes Morán y la presidenta provincial Raquel del Puerto.

Durante la inauguración, Mercedes Morán subrayó que VINAC es “un encuentro imprescindible y de gran calado” para el sector, destacando que no solo forma parte del calendario agroalimentario, sino que representa “la identidad de toda una comarca”. En su intervención, defendió la necesidad de no caer en la autocomplacencia y seguir avanzando en la búsqueda de nuevos mercados, apostando por la innovación, la digitalización y la mejora continua de los procesos productivos. “Nuestros vinos, aceites y aceitunas han demostrado que saben competir y posicionarse, pero el mercado exige evolucionar constantemente”, señaló.

Uno de los talleres demostrativos en VINAC.

Uno de los talleres demostrativos en VINAC. / Rodrigo Morán

Por su parte, Raquel del Puerto puso el foco en el valor estratégico del sector agroalimentario como motor económico y generador de empleo, destacando la singularidad de los productos extremeños. “Tenemos productos únicos y exclusivos que nos diferencian y que debemos seguir impulsando”, afirmó, al tiempo que defendió la colaboración entre instituciones como clave para consolidar nuevas oportunidades de negocio y fortalecer el tejido productivo de la región.

El salón se desarrollará hasta el 27 de marzo con una intensa programación que incluye catas, encuentros comerciales, misiones inversas con importadores europeos y la entrega de premios a los mejores vinos, aceites y aceitunas del año. Además, el certamen se configura como un espacio donde confluyen conocimiento, tendencias y experiencias, favoreciendo el intercambio entre profesionales y reforzando la proyección internacional del sector.

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Un stand de Portugal, de la localidad de Beja.

Un stand de Portugal, de la localidad de Beja. / Rodrigo Morán

Entre las iniciativas más destacadas figura también la celebración del Wine Innovation Summit, que abordará los retos y oportunidades del sector desde una perspectiva tecnológica y empresarial. A ello se suman conferencias, mesas redondas y actividades formativas que consolidan a VINAC como un foro de referencia más allá del ámbito expositivo.

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