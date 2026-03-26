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Policía Nacional

Detenido en Badajoz un violador que estaba en busca y captura

Fue condenado a 4 años de cárcel por agresión sexual a una menor y estaba huido de la justicia desde al menos hace dos

Instalaciones de la Jefatura Superior de Policía en Badajoz.

Instalaciones de la Jefatura Superior de Policía en Badajoz. / SANTIAGO GARCIA VILLEGAS

Belén Castaño Chaparro

Belén Castaño Chaparro

Badajoz

La Policía Nacional ha detenido esta madrugada en Badajoz a un joven de 26 años condenado por violar a una menor de 17 en 2021 y que estaba huido de la justicia desde hace al menos 2 años.

Fue condenado a 4 años de cárcel, pero no llegó a personarse voluntariamente en el centro penitenciario para cumplir la pena impuesta por sentencia firme, por lo que la Audiencia de Badajoz dictó una orden de busca, detención e ingreso en prisión.

Fuentes de la Policía Nacional se limitan a confirmar que hay un varón detenido, pero no ofrecen más información al respecto.

Según testimonios recogidos por este diario, su detención se ha llevado a cabo sobre las dos de la madrugada de este jueves en la avenida Manuel Rojas Torres, donde tiene domicilio familiar.

El condenado, a quien la policía estaría siguiendo la pista desde hace un tiempo, llegaba a la vivienda en una moto, cuando, al bajarse del vehículo, ha sido interceptado y detenido por agentes de paisano que formaban parte del dispositivo que se había desplegado en el entorno para proceder a su arresto.

Colaboración

Las fuentes consultadas por este diario señalan que el detenido habría tenido "colaboración" por parte de personas de su círculo más próximo para eludir la acción de la justicia durante el tiempo que ha estado en busca y captura, lo que ha dificultado que fuera localizado antes.

Asimismo, aseguran que ha estado utilizando diferentes vehículos en sus desplazamientos, variando sus horarios y extremando las medidas de seguridad para evitar que la policía lo encontrara.

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El detenido se encuentra en estos momentos en los calabozos de la Policía Nacional, a la espera de ser puesto a disposición de la autoridad judicial.

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