Policía Nacional
Detenido en Badajoz un violador que estaba en busca y captura
Fue condenado a 4 años de cárcel por agresión sexual a una menor y estaba huido de la justicia desde al menos hace dos
La Policía Nacional ha detenido esta madrugada en Badajoz a un joven de 26 años condenado por violar a una menor de 17 en 2021 y que estaba huido de la justicia desde hace al menos 2 años.
Fue condenado a 4 años de cárcel, pero no llegó a personarse voluntariamente en el centro penitenciario para cumplir la pena impuesta por sentencia firme, por lo que la Audiencia de Badajoz dictó una orden de busca, detención e ingreso en prisión.
Fuentes de la Policía Nacional se limitan a confirmar que hay un varón detenido, pero no ofrecen más información al respecto.
Según testimonios recogidos por este diario, su detención se ha llevado a cabo sobre las dos de la madrugada de este jueves en la avenida Manuel Rojas Torres, donde tiene domicilio familiar.
El condenado, a quien la policía estaría siguiendo la pista desde hace un tiempo, llegaba a la vivienda en una moto, cuando, al bajarse del vehículo, ha sido interceptado y detenido por agentes de paisano que formaban parte del dispositivo que se había desplegado en el entorno para proceder a su arresto.
Colaboración
Las fuentes consultadas por este diario señalan que el detenido habría tenido "colaboración" por parte de personas de su círculo más próximo para eludir la acción de la justicia durante el tiempo que ha estado en busca y captura, lo que ha dificultado que fuera localizado antes.
Asimismo, aseguran que ha estado utilizando diferentes vehículos en sus desplazamientos, variando sus horarios y extremando las medidas de seguridad para evitar que la policía lo encontrara.
El detenido se encuentra en estos momentos en los calabozos de la Policía Nacional, a la espera de ser puesto a disposición de la autoridad judicial.
- La variante de Malpartida de Cáceres se diseñó para ser autovía, pero su conversión completa dependerá del tráfico
- Francisco Pizarro: “Cáceres es el mejor lugar para vivir"
- La Junta de Extremadura amplía hasta junio el plazo para las obras del Plan de Sostenibilidad Turística en Plasencia
- Expropiaciones para una macroplanta solar con 76.000 paneles y 28 millones de euros de inversión al lado de Cáceres
- Transportes adjudica un contrato en Cáceres para mejorar la A-58 y N-521 e impulsar la movilidad en la provincia
- La salvación del Cacereño: cuentas, rivales directos y calendario final
- La calle de Cáceres que tiene un Palacio Imperial
- PP y Vox últiman el programa de gobierno de Extremadura con el concurso de Génova