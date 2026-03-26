Educación revisa la seguridad del colegio de Cerro Gordo tras la salida de dos menores y estudia posibles responsabilidades

Tras el susto de ayer, la Consejería de Educación ha iniciado averiguaciones por la salida del recinto escolar de dos menores de dos años en el colegio del barrio pacense de Cerro Gordo, un suceso que provocó momentos de tensión entre el profesorado y las familias y que, según subrayan desde la administración educativa, se saldó con dos niños en buen estado, "que es lo más importante".

Fuentes de Educación han explicado a este diario que la inspección, en cuanto tuvo conocimiento de los hechos, procedió a iniciar averiguaciones y que se depurarán responsabilidades, si las hubiere. De forma paralela, añaden, se están revisando las medidas de seguridad y se actuará si fuese necesario.

Además, la consejería ha confirmado que se va a visitar el centro desde el punto de vista técnico "para analizar lo ocurrido y evaluar la situación sobre el terreno".

Competencias municipales

Desde Educación recuerdan también que las competencias de vigilancia, conservación y mantenimiento de los colegios corresponden al ayuntamiento. En este sentido, aseguran que mantienen contacto permanente con él en materia educativa.

Este diario ha trasladado al consistorio varias preguntas, entre ellas si se va a abrir algún tipo de investigación o revisión de los protocolos de seguridad en el centro y si se contempla incorporar la figura de un conserje u otro personal de vigilancia para evitar que vuelva a ocurrir un episodio similar. El ayuntamiento no ha respondido a estas cuestiones y se ha limitado a señalar que, por el momento, no va a realizar ninguna valoración.

Media hora fuera del recinto

Los hechos ocurrieron este miércoles, cuando dos menores de apenas dos años lograron salir solos del colegio sin ser detectados en un primer momento, según confirmaron a este medio fuentes de la Policía Nacional. Los niños habrían permanecido fuera del recinto al menos durante media hora.

Según relataron vecinas de la zona, la alarma se hizo visible cuando varias profesoras fueron vistas buscando con desesperación en los alrededores del centro. Finalmente, ambos niños fueron localizados juntos y a salvo, en la plaza del barrio.

La situación ha generado una fuerte preocupación entre las familias, especialmente al conocerse que inicialmente no se tenía constancia de que fueran dos los menores que habían salido del recinto. "Lo más grave es que han encontrado al niño acompañado de otro al que nadie buscaba, nadie sabía que se habían escapado dos", denunciaba una testigo.

Cambios en el acceso

Tras lo ocurrido, el equipo directivo ha comunicado a las familias a través de Rayuela que la puerta principal permanecerá cerrada con llave a partir de hoy.

Entre los familiares y vecinos crecen las críticas por la supuesta falta de control en los accesos y por la ausencia de personal específico de vigilancia en las puertas del colegio.

Por otro lado, el entorno de una de las familias afectadas ha asegurado que tiene intención de denunciar al centro educativo por la gravedad del suceso, aunque este medio no ha podido confirmarlo por ahora, ya que aún no ha sido posible hablar directamente con la familia.

Noticias relacionadas

Este diario continúa trabajando para ampliar la información.