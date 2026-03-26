Exposiciones, charlas, intercambios y deporte en la Semana Cultural del IES Maestro Juan Calero de Monesterio

Entre los días 23, al 27 de marzo, el Instituto de Educación Secundaria, Maestro Juan Calero, de Monesterio, ha celebrado una nueva edición de su Semana Cultural. Con el objetivo de despertar el interés del alumnado y abrir el centro a la comunidad educativa y a toda la sociedad local, el centro organizó multitud de actividades en un evento anual, diseñado para el desarrollo integral de sus alumnos y alumnas, a través de un proyecto de inmersión cultural que, rompe con la cotidianidad diaria.

Durante toda la semana permanecieron abiertas 8 exposiciones: ‘Yo, tú, ellas’ y ‘Derechos a la ciudadanía’, de Plena Inclusión; ‘La mujer en Lorca’ y ‘Tradición oral en Extremadura’, de la Asociación de Gestoras y Gestores Culturales de Extremadura; ‘Telaraña poética’; y ‘Los residuos y el reciclaje’ y ‘Proyecto Libera’, ambas, pertenecientes a la Dirección General de Sostenibilidad. A lo largo de la semana también puedo visitarse la exposición fotográfica surgida del proyecto-documental de la asociación Mujeres en Sintonía, titulada ‘El pan de la memoria. De sus manos nuestro futuro’.

La programación incluyó diferentes charlas y conferencias, entre las que destacan las denominadas, ‘Los peligros del vapeo y las bebidas energéticas’, a cargo de la enfermera y antigua alumna del centro, Sonia Quiroga Maya; ‘La importancia del periodismo auténtico’, del periodista y profesor de Economía, Evaristo Fernández; ‘La importancia de las abejas para nuestro medio ambiente’, a cargo del apicultor de Monesterio, Miguel ángel Megías Montero; y ‘Obtener riqueza a través de la economía’, del empresario del sector primario, José francisco Sánchez Santana. Además, el centro organizó un debate, sobre la privacidad en redes sociales, que contó con la colaboración de la técnica de la Oficina de Consumo de la mancomunidad de Tentudía, Rocío Gallego.

Feria de las Naciones en las instalaciones del IES Juan Calero / Cedida

Feria de las Naciones

Las instalaciones del centro educativo cogieron una nueva edición de su Feria de las Naciones. Una iniciativa basada en la necesidad de promover la diversidad cultural, la tolerancia y el entendimiento entre los pueblos, a través de diferentes exposiciones, muestras gastronómicas y culturales, en colaboración con el alumnado internacional matriculado en el Instituto.

“Casi en todas las aulas tenemos chicos y chicas de diferentes nacionalidades”, afirma la jefa de estudios del Juan Calero, Elena Caro. El objetivo sostiene la docente es, “acercar a la comunidad educativa la cultura y las raíces de estos compañeros”, a través del mosaico de culturas que coexisten en la sociedad local. También se organizaron actividades solidarias. Entre ellas, la carrera organizada desde el departamento de educación física, a beneficio del pueblo saharaui.

Intercambio bilingüe y Dia del Centro

No menos destacada fue la jornada inaugural, en la que el Instituto de Monesterio y el IES Los Moriscos de Hornachos, volvieron a coincidir para celebrar un intercambio bilingüe en el que participaron casi un centenar de alumnos de ambos centros educativos. Practicar y aprender inglés a través del deporte. Una experiencia única y muy divertida que, se desarrolló en las instalaciones deportivas del Estadio Municipal de Futbol, en la que, distribuidos por grupos, chicos y chicas, representaron a diferentes países de habla inglesa, practicando juegos tradicionales propios de esos lugares del mundo.

La semana cultural del IES Maestro Juan Calero concluyó con la celebración del Día del Centro. El jueves, día 26, la comunidad educativa organizó una jornada de convivencia y diversión con el desarrollo de diferentes talleres que, fueron rotando a lo largo de la mañana, para llegar a todo el alumnado.

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Una semana muy especial para cerrar trimestre, fortaleciendo lazos entre la comunidad educativa, que contó con la colaboración de diferentes asociaciones, instituciones y la AMPA Vía de la Plata.