Guardia Civil
Investigado un vecino de Fuente de Cantos por maltrato a un asno
El animal presentaba lesiones en sus patas debido haber estado en situación de abandono durante dos años. Su dueño ha sido identificado por el microchip
La Guardia Civil ha investigado a un vecino de Fuente de Cantos (Badajoz), como autor de un delito de maltrato animal. La actuación, que tuvo lugar a mediados de este presente mes de marzo, hizo que los agentes pudieran descubrir el mal estado de las patas de un animal, concretamente de los cascos de un asno, a lo largo de dos años. Tras una inspección gracias a su microchip, se pudo constatar la identidad del responsable del animal.
Los agentes que se trasladaron a un paraje del término municipal fuentecanteño, buscaban indicios de una información obtenida por redes sociales, era la posibilidad de que encontrar a un asno que se encontraba en situación de abandono y dejadez en sus cuidados básicos. Gracias a la colaboración de la asociación El Refugio del Burrito, con sede en Bodonal de la Sierra, se pudo confirmar el visible crecimiento excesivo, deforma y función de los cascos, comprometiendo gravemente su salud y bienestar.
En cuanto al responsable del animal, se le instruyeron diligencias como investigado por parte de la Guardia Civil, que ha confirmado las suficientes pruebas incriminatorias como para certificar la existencia de un claro delito de maltrato animal, recogido en el art. 337 del Código Penal por omisión.
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