La madre de uno de los niños que se escaparon del colegio: "No sabremos lo que ha pasado porque son muy pequeños para explicarlo, mi hijo ni siquiera sabe hablar"

La fuga de dos niños de apenas dos años del colegio de Cerro Gordo sembró ayer la alarma y la angustia entre varias familias del barrio, como adelantó este diario. Mientras se intenta esclarecer cómo pudieron salir del centro sin ser vistos, la madre de uno de los menores relata ahora su indignación por lo ocurrido.

Kelly explica que su hijo fue precisamente el primero al que comenzaron a buscar. Del otro menor, tal y como ya informó este diario, no se tuvo constancia en un primer momento de que también hubiera salido del centro, y fueron sus propios padres, de casualidad, quienes lo encontraron en la plaza del barrio.

El niño se encuentra bien y, según relata su madre, apareció cerca del domicilio familiar, en la zona donde se encuentra el supermercado Carrefour.

Kelly asegura que tiene intención de denunciar los hechos, aunque todavía lo está consultando con su abogado. También afirma que la madre del otro niño ya ha presentado denuncia. Los dos pequeños son íntimos amigos.

Disculpas

La madre se muestra con una profunda indignación, no solo por lo ocurrido, sino también porque, según denuncia, desde el centro educativo no se han puesto en contacto con ella para pedir disculpas. "Solo me ha llamado la maestra", afirma. Sobre la docente, sin embargo, tiene buenas palabras, ya que asegura que se ha mostrado muy afectada por lo sucedido y que le ha pedido perdón en varias ocasiones. Kelly insiste en que se trata de una persona muy "atenta y cuidadosa".

A su juicio, el problema no está en la cuidadora, comprende que tiene a su cargo a 18 niños, pero sí critica que la puerta del centro estuviera abierta.

Kelly quiere saber cómo pudo suceder todo, aunque asume que será muy difícil conocerlo con exactitud. Explica que los niños son demasiado pequeños para contar lo ocurrido y, en el caso de su hijo, ni siquiera habla todavía. "No sabremos lo que ha pasado por ellos, porque son muy pequeños para explicar lo sucedido. Mi hijo no cumplirá tres años hasta el mes de septiembre", señala.

Tampoco puede precisar cuánto tiempo estuvieron fuera del colegio ni qué distancia llegaron a recorrer.

En Change.org se ha iniciado una recogida de firmas para reclamar la dotación de una plaza de conserje para el centro, "tanto por derecho como por el número de alumnos que atiende". En la plataforma se indica que "la falta de personal no docente obliga al equipo directivo y a los maestros a asumir tareas de portería, recepción y telefonía. Esto resta un tiempo precioso que debería dedicarse exclusivamente a la gestión pedagógica y a la atención de las familias y alumnos".