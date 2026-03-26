Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 26 de marzo

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

Provoca un aparatoso accidente de tráfico en el puente de la Universidad de Badajoz y huye de la zona

El conductor fue localizado y dio positivo en la prueba de alcoholemia

Regino tiene mucho que decir sobre la inclusión

El joven, que se comunica a través de un teclado, ha participado en el taller 'Escúchame a mí' en la Facultad de Medicina: «La sociedad debería comprender la forma de proceder de las personas autistas»

Un acuerdo entre la fiscalía rebaja las penas de cárcel para los dos acusados, que tendrán que pagar multas de 150.000 y 300 euros, respectivamente. La policía halló en un trastero de uno de ellos 1.600 gramos de droga

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Tras el hallazgo de los dos niños en la plaza del barrio, las familias lamentan falta de control y de un conserje que vigile las puertas del centro