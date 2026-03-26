Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tejido industrialRencyDefensor del puebloSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Actualidad

Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 26 de marzo

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Imagen tomada instantes después de la colisión en el puente de la Universidad de Badajoz.

Imagen tomada instantes después de la colisión en el puente de la Universidad de Badajoz. / Diego Rubio Paredes

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

Provoca un aparatoso accidente de tráfico en el puente de la Universidad de Badajoz y huye de la zona

El conductor fue localizado y dio positivo en la prueba de alcoholemia

Regino tiene mucho que decir sobre la inclusión

El joven, que se comunica a través de un teclado, ha participado en el taller 'Escúchame a mí' en la Facultad de Medicina: «La sociedad debería comprender la forma de proceder de las personas autistas»

Condenados a 5 y 1 año y medio de prisión por traficar con cocaína en Badajoz

Un acuerdo entre la fiscalía rebaja las penas de cárcel para los dos acusados, que tendrán que pagar multas de 150.000 y 300 euros, respectivamente. La policía halló en un trastero de uno de ellos 1.600 gramos de droga

Noticias relacionadas

Alarma en Cerro Gordo tras la desaparición de dos menores de dos años que salieron solos del colegio

Tras el hallazgo de los dos niños en la plaza del barrio, las familias lamentan falta de control y de un conserje que vigile las puertas del centro

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La variante de Malpartida de Cáceres se diseñó para ser autovía, pero su conversión completa dependerá del tráfico
  2. Francisco Pizarro: “Cáceres es el mejor lugar para vivir"
  3. La Junta de Extremadura amplía hasta junio el plazo para las obras del Plan de Sostenibilidad Turística en Plasencia
  4. Expropiaciones para una macroplanta solar con 76.000 paneles y 28 millones de euros de inversión al lado de Cáceres
  5. Transportes adjudica un contrato en Cáceres para mejorar la A-58 y N-521 e impulsar la movilidad en la provincia
  6. La salvación del Cacereño: cuentas, rivales directos y calendario final
  7. La calle de Cáceres que tiene un Palacio Imperial
  8. PP y Vox últiman el programa de gobierno de Extremadura con el concurso de Génova

Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 26 de marzo

Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 26 de marzo

Condenados a 5 y 1 año y medio de prisión por traficar con cocaína en Badajoz

Condenados a 5 y 1 año y medio de prisión por traficar con cocaína en Badajoz

Un derrumbamiento en el cementerio de Feria afecta a varios nichos y deja restos al descubierto

Un derrumbamiento en el cementerio de Feria afecta a varios nichos y deja restos al descubierto

Puebla de la Calzada celebra la primera edición de la Feria del Libro por la Inclusión

Puebla de la Calzada celebra la primera edición de la Feria del Libro por la Inclusión

La Feria del Gurumelo vuelve este fin de semana en su vigésimo aniversario

La Feria del Gurumelo vuelve este fin de semana en su vigésimo aniversario

De traje de luces del Cordobés a saya para la Virgen: la sorprendente historia del estreno del Mayor Dolor en la Semana Santa de Badajoz

De traje de luces del Cordobés a saya para la Virgen: la sorprendente historia del estreno del Mayor Dolor en la Semana Santa de Badajoz

Estos son los seis colegios de Badajoz en los que se acometerán obras de eficiencia energética con la ayuda de la Junta

Estos son los seis colegios de Badajoz en los que se acometerán obras de eficiencia energética con la ayuda de la Junta

Los nuevos Soletes de Badajoz: PanContigo, Malahierba y El Camaleón Más Que Vinos brillan en la Guía Repsol

Los nuevos Soletes de Badajoz: PanContigo, Malahierba y El Camaleón Más Que Vinos brillan en la Guía Repsol
Tracking Pixel Contents