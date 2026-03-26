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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 26 de marzo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
Provoca un aparatoso accidente de tráfico en el puente de la Universidad de Badajoz y huye de la zona
El conductor fue localizado y dio positivo en la prueba de alcoholemia
Regino tiene mucho que decir sobre la inclusión
El joven, que se comunica a través de un teclado, ha participado en el taller 'Escúchame a mí' en la Facultad de Medicina: «La sociedad debería comprender la forma de proceder de las personas autistas»
Condenados a 5 y 1 año y medio de prisión por traficar con cocaína en Badajoz
Un acuerdo entre la fiscalía rebaja las penas de cárcel para los dos acusados, que tendrán que pagar multas de 150.000 y 300 euros, respectivamente. La policía halló en un trastero de uno de ellos 1.600 gramos de droga
Alarma en Cerro Gordo tras la desaparición de dos menores de dos años que salieron solos del colegio
Tras el hallazgo de los dos niños en la plaza del barrio, las familias lamentan falta de control y de un conserje que vigile las puertas del centro
- La variante de Malpartida de Cáceres se diseñó para ser autovía, pero su conversión completa dependerá del tráfico
- Francisco Pizarro: “Cáceres es el mejor lugar para vivir"
- La Junta de Extremadura amplía hasta junio el plazo para las obras del Plan de Sostenibilidad Turística en Plasencia
- Expropiaciones para una macroplanta solar con 76.000 paneles y 28 millones de euros de inversión al lado de Cáceres
- Transportes adjudica un contrato en Cáceres para mejorar la A-58 y N-521 e impulsar la movilidad en la provincia
- La salvación del Cacereño: cuentas, rivales directos y calendario final
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