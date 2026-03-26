Regino tiene mucho que decir sobre la inclusión

«Regino quiere saber hablar», esas fueron las primeras palabras que consiguió escribir por primera vez a los doce años. Hoy, ha sido ponente en la Facultad de Medicina en el taller ‘Escúchame a mí’.

Regino de Miguel es autista no verbal, pero expresa su visión del mundo a través de un teclado. Además, este joven de 17 años comparte sus ideas en su cuenta de Instagram. Pero en la tarde de este miércoles, su madre y presidenta de la asociación CCapaces, Yolanda Aguas, puso voz a sus pensamientos y reflexiones sobre la inclusión de las personas autistas.

«El resto de la sociedad debería comprender y aceptar la forma de proceder de las personas autistas y aprender a vivir con ellas», así recitaba las palabras de su hijo. Regino se dirigió a los estudiantes como futuro personal sanitario: «He visto un vídeo de cuando tenía 4 años en el que estoy haciendo un puzzle sonoro y me he dado cuenta de cosas importantes. Veo un niño autista feliz jugando con su padre, y también veo un niño con gran dispraxia y enorme dificultad a nivel de psicomotricidad fina y gruesa, con algo de ansiedad por la insistencia sobre la mirada. Es importante que nos den tiempo para reaccionar sin volver a pedírnoslo. Damos demasiada importancia a querer conseguirlo todo pronto y necesitamos tiempo, paciencia y confianza».

Es la segunda vez que se imparte este taller organizado por la asociación CCapaces para acercar a las personas autistas a toda la población. Se celebró por primera vez en diciembre y tuvo una gran acogida. En esta ocasión escogieron la Facultad de Medicina.

Yolanda Aguas contó a los asistentes que cuando Regino tenía 18 meses se enfrentó al test de autismo. «Ahí se encienden todas las señales de alerta». A los seis años recibieron un informe que decía que los avances eran «muy lentos». «Decidimos no conformarnos, empezamos a buscar y encontramos la integración sensorial, ahí nos dimos cuenta que Regino la necesitaba tanto o más que respirar».

Con diez años por primera vez consiguió comunicarse, solo respondía sí o no a preguntas cerradas. Poco a poco empezó a formar palabras y a día de hoy se comunica mediante un teclado. A los 14 años creó su perfil de Instagram, donde tiene 5.122 seguidores y publica sus ideas y reflexiones. Su madre le dice todas las noches: «Creo en ti, confío en ti, soy tu mayor fan, porque me encanta cómo eres».

En cuanto a la medicina, Regino ha dicho que «Es muy importante que se investigue sobre el autismo». «Sería muy deseable que se nos tome en cuenta ¿Somos diferentes? ¿Qué nos diferencia? Es esencial que nos escuchen, sin nosotros es casi imposible conseguirlo».

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Otros participantes en el taller fueron Yaiza Perera, periodista especializada en discapacidad y salud mental, y Elisa Martín, formadora y facilitadora de los grupos de apoyo de CCapaces.