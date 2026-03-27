El actor Jesús Cisneros pronuncia en Monesterio el mensaje conmemorativo con el Día Mundial del Teatro

La celebración del Día Mundial del Teatro no ha pasado inadvertida en Monesterio. Uno de los actores más reconocidos de la escena nacional, con una dilatada trayectoria en teatro, cine y televisión, fue el encargado de leer el manifiesto conmemorativo con esta efeméride. Jesús Cisneros, ante un abarrotado auditorio, fue el encargado de reflexionar, en voz alta, acerca de la cultura y el teatro.

En el patio de butacas, micrófono en mano, tras agradecer la grandísima acogida de público, Cisneros significó lo “especial” de esta celebración para todos los que se dedican profesionalmente a las artes escénicas. Desde el año 1961, se vienen celebrando el Día Mundial del Teatro. Este 2026, el actor norteamericano, Willem Dafoe, reconocido por su versatilidad y su participación en más de 150 películas, entre las que destacan ‘Platoon’, o su papel como Duende Verde en ‘Spider-Man’, ha sido el encargado de redactar el manifiesto que conmemora esta efeméride.

A través de este texto, Jesús Cisneros, compartió con el público algunas reflexiones sobre el teatro, “un arte antiguo y siempre nuevo que solo existe cuando nos reunimos. El teatro ocurre aquí y ahora, cuando unas personas se disponen a mirar y a escuchar en profundidad y otras, se atreven a mostrar”.

“Cada función es un encuentro irrepetible”, expresó Cisneros. “No importa cuantas personas haya en la sala. Lo que importa es que estamos presentes”. El actor puso el acento en lo “necesario” del teatro en tiempos como los que nos ha tocado vivir: “Un espacio donde detenernos, escucharnos y mirar el mundo con otros ojos”. Y concluyó con la expresión “¡Que empiece la función!”.

Una de las escenas de la obra Pijama para seis / Rafa Molina

Pijama para seis

Coincidiendo con esta celebración, el ayuntamiento de Monesterio programó la obra, ‘Pijama para seis’, de Marc Camoletti. Sobre el escenario, algunas de las caras más conocidas, reconocidas y admiradas de la escenografía española: Amaia Vargas, Gabino Diego, Isabel Gaudí, Sabrina Praga y Jesús Cisneros.

La divertidísima comedia, que viene girando por nuestro país desde junio de 2025, hizo parada en Monesterio. El público agotó las entradas y el auditorio municipal lució con una sala completa. Diversión de principio a fin. La hilarante comedia de enredos de, Descalzos Producciones, mantuvo más que entretenido a un público entregado que, supo recompensar con sus aplausos el trabajo de la compañía.

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Esta obra llega a Monesterio, explica la concejala de cultura, Manola Ferreira, gracias a la colaboración del ayuntamiento con la consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes y la Red de Teatros de Extremadura. El precio simbólico de 2 € la entrada, “fomenta la cultura” entra la ciudadanía, remarca Ferreira y es fruto, del “esfuerzo económico” que realiza la institución municipal para mantener un cartel constante, “con primerísimas compañías”, a lo largo de todo el año. “Nuestro pueblo, reconocido dentro y fuera de la región por su festival de teatro, (Monesteriarte), tenía que celebrar el Día Mundial del Teatro, a lo grande”, sostiene la concejala.