El arzobispo de Mérida-Badajoz preside los actos del Viernes de Dolores en el santuario de Chandavila de La Codosera

El arzobispo de Mérida-Badajoz, fray José Rodríguez Carballo, preside esta tarde los actos por el Viernes de Dolores en el santuario de Chandavila de La Codosera.

A las 17.00 horas habrá confesiones en la capilla de la Reconciliación y a las 18.00 horas comenzará el viacrucis por la vía sacra.

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A continuación, se celebrará la misa de campaña en la explanada del santuario.