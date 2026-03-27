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Acto religioso

El arzobispo de Mérida-Badajoz preside los actos del Viernes de Dolores en el santuario de Chandavila de La Codosera

La misa se celebrará en la explanada, tras el viacrucis

Cartel de los actos por el Viernes de Dolores en el santuario de Chandavila.

Cartel de los actos por el Viernes de Dolores en el santuario de Chandavila. / LA CRÓNICA

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Badajoz

El arzobispo de Mérida-Badajoz, fray José Rodríguez Carballo, preside esta tarde los actos por el Viernes de Dolores en el santuario de Chandavila de La Codosera.

A las 17.00 horas habrá confesiones en la capilla de la Reconciliación y a las 18.00 horas comenzará el viacrucis por la vía sacra.

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A continuación, se celebrará la misa de campaña en la explanada del santuario.

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