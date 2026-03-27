Acto religioso
El arzobispo de Mérida-Badajoz preside los actos del Viernes de Dolores en el santuario de Chandavila de La Codosera
La misa se celebrará en la explanada, tras el viacrucis
El arzobispo de Mérida-Badajoz, fray José Rodríguez Carballo, preside esta tarde los actos por el Viernes de Dolores en el santuario de Chandavila de La Codosera.
A las 17.00 horas habrá confesiones en la capilla de la Reconciliación y a las 18.00 horas comenzará el viacrucis por la vía sacra.
A continuación, se celebrará la misa de campaña en la explanada del santuario.
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