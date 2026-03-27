Los docentes del colegio de Cerro Gordo reclaman mejoras urgentes y la incorporación inmediata de un conserje

El Claustro de Profesores del CEIP Mirador del Cerro Gordo, de Badajoz ha hecho público un comunicado en el que expresa de forma unánime su preocupación por la situación que atraviesa el centro y reclama a la Administración educativa una actuación urgente. En el escrito, el profesorado traslada su respaldo total al equipo directivo, al tiempo que denuncia distintas carencias materiales y organizativas que, según advierte, están afectando al funcionamiento diario del colegio y a la calidad del servicio educativo.

La difusión de este escrito se produce después de un episodio que ha incrementado la preocupación de la comunidad educativa cuando el pasado miércoles, tal y como adelantó este diario, dos niños de dos años salieron del centro durante la hora del recreo sin que nadie advirtiera su ausencia y permanecieron caminando solos por el barrio durante al menos media hora hasta que fueron localizados.

El documento, dirigido tanto a la Administración como a la opinión pública, pone el foco en la necesidad de reforzar los recursos del centro y subraya que la situación no puede prolongarse más. Los docentes consideran que las dificultades actuales no solo repercuten en la organización interna, sino que también comprometen la seguridad del alumnado y la atención educativa en un colegio que supera ya los 700 estudiantes.

Respaldo al equipo directivo

En su pronunciamiento, el claustro destaca el trabajo desarrollado por el equipo directivo y valora su implicación al frente del centro. El profesorado sostiene que la dirección ha asumido durante este tiempo un esfuerzo continuado para mantener el funcionamiento del colegio en condiciones adecuadas, a pesar de las limitaciones existentes.

Según recoge el comunicado, ese trabajo se ha llevado a cabo en muchas ocasiones por encima de las responsabilidades propias del cargo, tratando de compensar carencias que todavía no han sido resueltas por la administración competente. Los docentes reconocen así la labor de un equipo que, a su juicio, ha mantenido el compromiso con la comunidad educativa y con la calidad de la enseñanza pese a las dificultades.

Este apoyo al equipo directivo aparece como uno de los mensajes centrales del escrito. El claustro insiste en que la gestión del centro ha estado marcada por la dedicación constante y por la voluntad de dar respuesta a las necesidades del día a día, incluso en un contexto de falta de medios y de personal suficiente.

Reclamación de mejoras

Junto a ese respaldo, el profesorado lanza una exigencia clara a las autoridades educativas para que se dote al centro de los recursos necesarios. En este sentido, el comunicado señala que las deficiencias actuales condicionan de manera directa la labor docente y dificultan el desarrollo normal de la actividad escolar.

Los docentes recuerdan que una educación de calidad no depende únicamente del trabajo en el aula, sino también de la existencia de unas infraestructuras adecuadas y de unos servicios que permitan sostener la actividad del centro en condiciones dignas y eficientes. Por ello, reclaman medidas inmediatas que mejoren la organización y el funcionamiento general del colegio.

El claustro considera que la situación ha llegado a un punto en el que ya no resulta posible seguir asumiendo con normalidad determinadas carencias. En su opinión, la comunidad educativa no puede continuar supliendo con esfuerzo personal y sobrecarga laboral unas necesidades que deben ser atendidas de manera estructural por la administración.

La ausencia de conserje como prioridad

Entre todas las demandas planteadas, el comunicado sitúa como prioridad absoluta la incorporación urgente de un conserje. Para el profesorado, la falta de esta figura representa uno de los principales problemas del centro, tanto desde el punto de vista organizativo como en materia de seguridad.

El claustro denuncia que la dirección ha solicitado en repetidas ocasiones este recurso sin haber obtenido hasta el momento una respuesta satisfactoria. Lejos de considerarlo una cuestión secundaria, los docentes entienden que se trata de una necesidad básica en un colegio de grandes dimensiones y con un volumen elevado de alumnado.

En el escrito se recuerda que el CEIP Mirador del Cerro Gordo supera actualmente los 700 alumnos, una cifra que, según el profesorado, exige una estructura de apoyo suficiente para garantizar el control de accesos, la supervisión de entradas y salidas y la atención a incidencias cotidianas. A juicio del claustro, estas tareas no pueden recaer sobre personal docente o directivo, cuya función debe centrarse en la organización pedagógica y educativa del centro.

Seguridad y organización

Uno de los aspectos que más preocupa al profesorado es la seguridad del alumnado. El comunicado advierte de que la ausencia de personal no docente en momentos clave de la jornada, especialmente en las entradas y salidas, incrementa los riesgos en el control del recinto escolar y dificulta la vigilancia adecuada de los menores.

Los docentes sostienen que esta carencia afecta directamente al funcionamiento ordinario del colegio y puede generar situaciones evitables si no se adoptan soluciones con rapidez. En este sentido, remarcan que un centro como este necesita una cobertura suficiente para responder con garantías a las exigencias de acceso, atención y supervisión.

A ello se suma, según denuncia el claustro, una sobrecarga administrativa y logística para el equipo directivo y el profesorado. Parte del tiempo que debería destinarse a tareas educativas, de coordinación o de atención al alumnado acaba absorbiéndose en funciones ajenas a la actividad docente, relacionadas con labores de conserjería y gestión cotidiana del edificio.

El profesorado considera inadmisible que estas tareas recaigan en quienes tienen encomendada una responsabilidad pedagógica. Esa desviación de funciones, subrayan, repercute en la calidad del servicio y añade presión a una plantilla que ya asume múltiples obligaciones en el desarrollo normal del curso.

En la parte final del comunicado, el Claustro de Profesores del CEIP Mirador del Cerro Gordo deja clara su postura y advierte de que no está dispuesto a aceptar que la falta de atención institucional termine afectando a la seguridad del alumnado y al derecho a una educación en condiciones adecuadas.

Los docentes reclaman una respuesta inmediata y soluciones tangibles por parte de las autoridades competentes. Entre esas medidas, consideran inexcusable la incorporación urgente de personal de conserjería, además de la atención a las demandas de mejora de las instalaciones y de los recursos del centro.

CSIF exige controlar las entradas y salidas

EL sindicato CSIF en Extremadura, ha reclamado con urgencia la contratación de conserjes en centros educativos para la vigilancia de los accesos y evitar así riesgos para los alumnos, como el incidente ocurrido esta semana en el CEIP Mirador de Cerro Gordo de Badajoz.

CSIF muestra su preocupación por la falta de recursos destinados al control de entradas y salidas de los centros educativos y recalca la necesidad de que exista vigilancia de los accesos durante toda la jornada lectiva, sobre lo que ha remarcado que "dicho control no debe ser atendido por el personal docente ni por el equipo directivo sino por personal especializado en tareas de conserjería", y así lo ha expresado la organización sindical en un escrito remitido este viernes a la Consejería de Educación.

Para CSIF, lo ocurrido en el centro CEIP Mirador de Badajoz es un "claro ejemplo" de falta de recursos para el control de entradas y salidas, pues se trata de un centro con 725 alumnos y con tres y cuatro líneas en Educación Infantil y Primaria, en el que se hace necesario la contratación de un conserje para las labores de control de accesos y evitar poner en riesgo la seguridad de los alumnos por falta de inversión en personal.

La presidenta del sector de Educación de CSIF en la región, Mercedes Barrado, explica que esta situación no es un hecho aislado, sino una realidad común en numerosos centros educativos desde la eliminación progresiva de los conserjes, tal y como este sindicato ha denunciado en reiteradas ocasiones con anterioridad.

Por ello, CSIF exige "una respuesta inmediata y soluciones concretas" porque "la educación de nuestros alumnos, su seguridad y la calidad del sistema educativo dependen de ello", ha subrayado Mercedes Barrado.

Necesidad de personal

La responsable de Educación de CSIF en la región ha recordado que este sindicato lleva tiempo reclamando personal de Administración y Servicios en centros educativos, principalmente en los colegios que no cuentan con ello para funciones que no deben recaer en los docentes y el personal directivo pero que, sin embargo, incrementan su carga de trabajo y responsabilidad con tareas que no son de su competencia ni le son reconocidas.