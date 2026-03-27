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Igualdad

Don Benito avanza en la puesta en marcha de un nuevo plan de igualdad

El proceso arrancará con un diagnóstico de género en ámbitos como empleo, movilidad o participación social en la localidad

Centro municipal de la calle San Juan, en Don Benito.

Centro municipal de la calle San Juan, en Don Benito. / LCB

Samuel Sánchez

Don Benito

El Ayuntamiento de Don Benito avanza en la elaboración del II Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, un documento estratégico que se desarrolla desde comienzos de año con la colaboración de la Diputación de Badajoz.

Tal y como han indicado desde elo consistorio, el objetivo es reforzar el compromiso institucional con la igualdad real y efectiva y promover una transformación social basada en nuevos valores.

Asimismo, señalan que el plan aborda cuestiones clave como la gobernanza en materia de igualdad, la coeducación, la corresponsabilidad y el reconocimiento de los cuidados, además de contemplar medidas para prevenir y erradicar las violencias machistas. Su elaboración se realiza mediante un proceso participativo y abierto a la ciudadanía, que arrancará con un Diagnóstico de Género en ámbitos como el empleo, la movilidad, el urbanismo o la participación social, han subrayado.

En este proceso participarán técnicos municipales, asociaciones, colectivos feministas y vecinos interesados. Como parte de esta iniciativa, el 10 de abril se celebrará una convocatoria abierta en el Centro Educativo Margarita Salas para recoger aportaciones.

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Desde el consistorio destacan que este plan permitirá avanzar hacia una ciudad más inclusiva, cohesionada e igualitaria.

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