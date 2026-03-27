Investigan como homicidio la muerte de un hombre en Don Benito: una mujer, detenida y en prisión
La Policía Nacional investiga la muerte de un hombre en Don Benito, tras la detención de una mujer y el posterior ingreso en prisión provisional decretado por el juez
La muerte de un hombre ocurrida en los últimos días en Don Benito está siendo investigada como un presunto homicidio, según han confirmado fuentes cercanas al caso.
De acuerdo con esta información, una mujer ha sido detenida como presunta autora de los hechos y el juez ha decretado su ingreso en prisión provisional. Por el momento, no han trascendido datos sobre la identidad ni la edad de los implicados.
Siempre según estas fuentes, el fallecimiento fue considerado en un primer momento como una posible muerte de carácter natural. Sin embargo, el hallazgo posterior de indicios que apuntaban a una causa no natural llevó a la apertura de una investigación policial, que ha derivado en la detención de la mujer.
La Policía Nacional se ha hecho cargo del caso y continúa trabajando para esclarecer las circunstancias en las que se produjeron los hechos, así como el posible móvil.
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