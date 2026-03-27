María José Benavides toma posesión como nueva diputada provincial

María José Benavides ha tomado posesión de su acta de diputada, en sustitución de Cristian Maldonado, este viernes durante el pleno ordinario del mes de marzo. De esta forma, la nueva diputada y alcaldesa de Palazuelo asume el cargo de su antecesor al frente del Patronato Escuela de Tauromaquia.

En este sentido, la presidenta Raquel del Puerto ha expresado su alegría al “volver a contar en esta casa” con Benavides, ya que también fue diputada en la legislatura 2019-2023, además de transmitir confianza en su “trabajo, esfuerzo, compromiso y respeto hacia la Diputación”.

Asimismo, el pleno de la Corporación Provincial ha aprobado por unanimidad la modificación presupuestaria 1/2026, mediante la cual se añaden 3,5 millones de euros al Fondo Financiero para concesión de Anticipos Reintegrables a los ayuntamientos y otras entidades de la provincia de Badajoz. Dicha cantidad adicional, financiada con cargo al remanente de tesorería del ejercicio pasado, va a permitir una mejora de la situación financiera de los ayuntamientos, además de favorecer la ejecución de distintos proyectos previstos por estos y la creación de empleo.

El pleno de la Corporación Provincial también ha dado luz verde a los convenios de gestión suscritos con los ayuntamientos de Malcocinado, Manchita y Villanueva del Fresno para la prestación del Servicio de Delegado de Protección de Datos. De esta manera, como ha explicado la diputada del Área de Innovación y Administración Digital, Paqui Silva, ya son 132 municipios los que, al carecer de recursos para contar con esta figura, han delegado en la Institución la competencia de protección de datos y seguridad de la información, en cumplimiento del Reglamento de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.

Por otra parte, durante su turno de intervención, la presidenta ha lamentado el fallecimiento durante el día de ayer de José Luis Giraldo Vila, empleado del Servicio de Carreteras del Área de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio, además de enviar sus condolencias a sus familiares, compañeros y seres cercanos.

Felicitaciones a Carlos Cuerpo

Por último, Raquel del Puerto ha querido enviar sus felicitaciones al ministro extremeño de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, quien a partir de hoy pasa a ser también vicepresidente primero del Gobierno de España. “Es un orgullo para todos que un extremeño esté ocupando este puesto y desde aquí le deseamos mucha suerte, ya que su suerte también será la de todos”.

Asimismo, la presidenta de la Institución Provincial ha enviado su enhorabuena a la productora almendralejense The Glow Animation tras haber logrado un Goya a la Mejor película de Animación con ´Decorados´. “En esta casa nos sentimos muy orgullosos de este premio y también de haber apoyado a este proyecto audiovisual desde el primer día. Agradecer a la productora el detalle de haber venido y haber compartido el premio con la institución”, ha señalado.

También ha querido hacer extensiva su felicitación a la productora cacereña Agencia Freak, por el Goya al Mejor Cortometraje de Animación con ´Gilbert´, y a la directora extremeña Silvia Venegas tras haber obtenido en el Festival del Málaga el Premio Especial del Jurado y el Premio del Público por su documental ´Recuerdo tu nombre´. “Una producción audiovisual que también ha contado con la colaboración de la Diputación de Badajoz y que su responsable, Silvia, también ha querido venir a la institución para compartir estos dos premios”, ha agregado Raquel del Puerto.

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Finalizando con las felicitaciones, la presidenta ha querido destacar a los alumnos de la Universidad de Extremadura y residentes de la Residencia Universitaria Hernán Cortes que acaban de ganar el Concurso Nacional de Debates: Abraham de Lucas Díaz, Iván Bonilla Cáceres, José Briegas Hernández, Ana Fernández Cantero y Guillermo González Mimbrero.