Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 27 de marzo

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

A José Domingo Jiménez, vecino de Guadiana, su reumatólogo le detectó una espondilitis anquilosante cuando tenía 26 años y, tras casi dos décadas de tratamiento, su nuevo médico ha rectificado el diagnóstico: nunca tuvo esta patología. "Me había desahuciado a mí mismo y me he privado de todo. Hace poco más de un mes que lo sé y aún lo estoy asimilando", asegura

El investigador Antonio Manzano repasa la evolución de la celebración, desde sus raíces gremiales hasta su apertura actual

Junto a Francisco Jesús Pérez Rodríguez, los fotógrafos exponen en 'Arte en imágenes' su obra más íntima, donde la emoción de la Semana Santa de Jerez de los Caballeros es llevada al límite de la sensibilidad

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Los dos hermanos, sobre todo Julián, el asesino confeso, se refieren a las mujeres "de manera sexualizada y las cosifican", consultan páginas porno y las consideran como un mero instrumento para la "obtención de placer sexual". Los investigadores de la UCO resaltan en sus informes que Julián "no se ha relacionado de manera sentimental con alguna mujer" y no ha tenido "pareja o acercamiento a persona del otro sexo"