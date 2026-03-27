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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 27 de marzo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
Un pacense diagnosticado con una enfermedad degenerativa descubre 21 años después que está sano
A José Domingo Jiménez, vecino de Guadiana, su reumatólogo le detectó una espondilitis anquilosante cuando tenía 26 años y, tras casi dos décadas de tratamiento, su nuevo médico ha rectificado el diagnóstico: nunca tuvo esta patología. "Me había desahuciado a mí mismo y me he privado de todo. Hace poco más de un mes que lo sé y aún lo estoy asimilando", asegura
La Semana Santa de Badajoz: una historia de mezcla, resistencia y transformación
El investigador Antonio Manzano repasa la evolución de la celebración, desde sus raíces gremiales hasta su apertura actual
Genaro González: "Más de una vez se me han saltado las lágrimas fotografiando la Semana Santa de Jerez de los Caballeros"
Junto a Francisco Jesús Pérez Rodríguez, los fotógrafos exponen en 'Arte en imágenes' su obra más íntima, donde la emoción de la Semana Santa de Jerez de los Caballeros es llevada al límite de la sensibilidad
Los asesinos de Francisca Cadenas y sus ataques "denigrantes" contra las mujeres: "Luego dicen que las violan"
Los dos hermanos, sobre todo Julián, el asesino confeso, se refieren a las mujeres "de manera sexualizada y las cosifican", consultan páginas porno y las consideran como un mero instrumento para la "obtención de placer sexual". Los investigadores de la UCO resaltan en sus informes que Julián "no se ha relacionado de manera sentimental con alguna mujer" y no ha tenido "pareja o acercamiento a persona del otro sexo"
- Rency, la joven venezolana que llegó a Cáceres sin recursos con su hijo y creó un imperio de peluquerías: 'Todo es gracias a Dios y a mi esfuerzo
- La Junta mueve ficha en Cáceres para eliminar la planta invasora que provoca inundaciones en la Ribera del Marco
- Extremadura refuerza su tejido industrial con un nuevo almacén logístico de DEUTZ en Zafra
- Francisco Pizarro: “Cáceres es el mejor lugar para vivir"
- La Junta de Extremadura amplía hasta junio el plazo para las obras del Plan de Sostenibilidad Turística en Plasencia
- Mérida se planta para tener sede de la DGT y acabar con los viajes a Badajoz de 300.000 extremeños
- El precio de la vivienda en Plasencia sube: el alquiler se encarece un 14,7% en un año
- Una fuente que enfría el agua de tu botella ya funciona junto al Teatro Romano de Mérida