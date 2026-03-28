Campaña
'Operación kilo' del Banco de Alimentos de Badajoz: todavía se puede colaborar
La campaña continúa este sábado en 39 supermercados Dia de la provincia
Los voluntarios del Banco de Alimentos de Badajoz continúan desplegados este sábado por 39 supermercados Dia de la provincia, en los que está desarrollando una nueva 'Operación kilo' para llenar su almacén del polígono industrial de El Nevero, muy mermado de existencias tras el último reparto.
Quienes deseen colaborar pueden hacerlo durante toda la jornada de hoy en los establecimientos de esta cadena en Badajoz (11), Almendralejo (3), Mérida (3), Don Benito (2), Zafra (2) y en Alburquerque, Azuaga, Barcarrota, Villanueva de la Serena, Fregenal de la Sierra, La Garrovilla, Gévora, Jerez de los Caballeros, Montijo, Villar del Rey, Olivenza, Santa Amalia, Santa Marta, San Vicente de Alcántara, Los Santos de Maimona, Talavera la Real, Valverde de Leganés y Villafranca de los Barros.
¿Qué productos no perecederos son más necesarios? Pasta, arroz, legumbres, conservas de pescado, aceite, galletas, fruta en almíbar y potitos, que se destinarán a todos los beneficiarios de la provincia a los que se atiende mensualmente, unos 9.000.
"Indispensable"
El Banco de Alimentos de Badajoz recuerda que esta campaña de recogida es "indispensable" para poder afrontar los próximos repartos, tras la disminución de las aportaciones de excedentes de las empresas y las donaciones.
Por eso, la entidad hace un llamamiento a la solidaridad de todos los ciudadanos de la provincia de Badajoz para que, una vez más, hagan gala de su generosidad y colaboren con quienes más lo necesitan.
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