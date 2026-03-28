Los padres de los niños de dos años que salieron solos de su colegio en Badajoz denuncian el caso en comisaría

Los padres de los dos niños de dos años que el miércoles salieron solos del colegio de Cerro Gordo, en Badajoz, sin que nadie se diera cuenta ya han puesto los hechos en conocimiento de la Policía Nacional, con el objetivo de que se investigue lo ocurrido y se depuren posibles responsabilidades.

Así lo explica en declaraciones a La Crónica de Badajoz Raúl Montalvo, abogado de una de las familias, en concreto la del menor al que, según denuncia, nadie llegó a buscar porque en el centro ni siquiera sabían que también había salido de las instalaciones.

El letrado aclara que, por ahora, los padres no han denunciado a ninguna persona en concreto, sino que han trasladado lo sucedido a la policía para que se investigue. "Han denunciado, pero a nadie personalmente, de momento han puesto en conocimiento de la policía los hechos", señala.

Montalvo insiste en la gravedad del episodio, tanto por la edad de los menores como por el tiempo que permanecieron fuera del centro sin supervisión. "La policía tendrá que investigar y ver si ha habido alguna responsabilidad de la administración, de alguien de personal o quién es el responsable. Yo te digo, que es bastante peligroso, porque están vivos, pero han estado 50 minutos solos por ahí y se han podido ir a la autovía o cualquier sitio".

"¿Y si llega a pasar algo?"

El abogado subraya que el hecho de que finalmente no ocurriera una tragedia no rebaja la importancia de lo sucedido. "Es que nos tomamos a veces las cosas de broma, no ha pasado nada, pero bueno, ¿y si llega a pasar?", se pregunta.

Según explica, las familias no dirigen de momento su actuación contra nadie concreto porque desconocen qué falló exactamente, pero sí reclaman que se esclarezca lo ocurrido cuanto antes. "Los padres ahora mismo no van contra nadie en concreto porque no saben lo que ha fallado. Pero lo que quieren es que se averigüe y saber qué es lo que ha ocurrido y si hay algún responsable pues que se sepa quién es y poner la medida correspondiente".

En esa misma línea, Montalvo asegura que no tienen constancia de ninguna conclusión tras la inspección realizada por Educación en el colegio. "No tenemos conocimiento de nada".

Además, denuncia la falta de contacto por parte de la dirección o del responsable del centro con al menos una de las familias afectadas. "Mi cliente me indica que no le ha llamado ni el director ni nadie".

Impacto emocional

Otro de los aspectos que más preocupa a los padres es el impacto emocional que el episodio ha dejado en los menores. "La intención es llevarlos al colegio, pero el niño ahora mismo hoy por hoy no quiere ir a clase, tiene miedo. Estamos hablando de un niño de casi 3 años".

Para el abogado, hay dos elementos especialmente graves en este caso. Por un lado, que dos niños de tan corta edad lograran salir del recinto escolar sin control. Por otro, que durante parte del tiempo se pensara que solo faltaba uno de ellos. "La gravedad del asunto es que se han escapado dos niños de dos años y que se pensaban que era solo uno". De hecho, uno de los pequeños, fue localizado por su propia madre en la plaza cuando iba a comprar el pan, según relata el letrado.

Montalvo evita por ahora calificar jurídicamente lo ocurrido, aunque admite que habrá que analizar si existió una actuación negligente. "No sé si ha habido una negligencia grave, habrá que estudiarlo". En cualquier caso, recalca que el principal objetivo de las familias es que una situación así no vuelva a repetirse.