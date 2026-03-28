Sábado de Pasión en Badajoz: recorrido, horario y mejores lugares para ver la procesión del Cerro de Reyes

El Sábado de Pasión tiene en el Cerro de Reyes uno de los momentos más singulares y emotivos de la Semana Santa de Badajoz con la salida de la Hermandad de Jesús Obrero y Nuestra Señora del Dulce Nombre de María.

Nacida en 2012 en el corazón de este barrio pacense, la corporación ha ido afianzando su identidad cofrade al calor de una profunda devoción vecinal y de un fuerte compromiso social con su entorno.

La imagen de Nuestra Señora del Dulce Nombre de María, bendecida en 2015, se ha convertido en un referente para muchos vecinos, no solo por su valor religioso, sino también por el arraigo que representa en una barriada marcada por la memoria de la riada de 1997.

Novedades

Entre sus novedades incluyen su saya bordada, adaptada al traje donado por el torero Juan Ángel Corbacho y confeccionada por José Luis Gómez y Joaquín Sancha, así como el llamador del paso, réplica del monumento a las víctimas de la riada de 1997, ubicado en el Parque de la Legión, realizada y donada por un hermano de la cofradía.

Recorrido

19.00 horas: Salida desde la parroquia Jesús Obrero

19.10: Rotonda de las Grullas

19.30 Calle Suecia

19.50 Calle Alemania

20.15 Calle Grecia

20.40 Calle Federico García Lorca

21.00 Calle Francia

21.25 Calle Alemania

22.00 horas: Entrada desde la rotonda de las Grullas

En el recorrido, los vecinos preparan altares para rezar.

Puntos de interés

Esta procesión merece la pena en cualquiera de sus tramos por el ambiente tan cercano y vecinal que la rodea. La hermandad adapta además su recorrido para abrazar tanto el barrio viejo como el barrio nuevo, de manera que ningún vecino se quede sin ver pasar a sus titulares.

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La salida y la entrada del templo son, sin duda, los momentos más especiales y concurridos. La escasa altura de la puerta de la parroquia obliga a la cuadrilla a maniobrar con especial destreza para sacar y recoger el paso, una dificultad que convierte ese instante en una de las estampas más emocionantes del Sábado de Pasión en Badajoz.