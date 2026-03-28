Una UTE mantendrá las calles y aceras de Badajoz por 9,4 millones durante los próximos 4 años

La Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada por Gosadex y Mezclas y Firmes de Extremadura será la encargada mantener a punto las aceras, calles, señalización y mobiliario urbano de Badajoz durante los próximos 4 años. El ayuntamiento le ha adjudicado este servicio por 9, 4 millones de euros (291.000 euros por debajo del presupuesto base de licitación).

Ya solo está pendiente la firma del contrato entre el consistorio y la adjudicataria, que comenzará a trabajar después de Semana Santa, según fuentes municipales.

Al concurso, que el ayuntamiento ha licitado por primera vez, se presentaron dos propuestas y la de esta UTE fue la mejor valorada. Este nuevo contrato, según explicó en su día el concejal de Vías y Obras, Carlos Urueña tiene como objetivo que el mantenimiento de las vías públicas sea más eficiente y se reduzcan los tiempos en las reparaciones de los desperfectos en el pavimento, señales y mobiliario público.

Para ello, la adjudicataria tendrá que revisar de manera continua el estado del viario público y de gestionar todas las incidencias que le lleguen, no solo por canales oficiales, sino también por avisos de los ciudadanos. Así, contará con un teléfono y un retén para actuaciones de emergencia, que estarán operativos las 24 horas todos los días del año.

Además de las reparaciones del día a día (renovaciones de pavimentos de calzadas y aceras, sellado de grietas en el asfalto, mantenimiento de caminos y cunetas), la UTE se ocupará de otras obras de más envergadura, como el asfaltado de calles, para que no haya que esperar a las campañas anuales de aglomerado o grandes contratos de renovación de aceras -que continuarán licitándose- para que sean arregladas.

Varias cuadrillas

Contará con varias cuadrillas de trabajo. Habrá un equipo de obra civil dedicado al grueso de los partes de trabajo que impliquen reparaciones varias y reposiciones, ya sean urgentes, ordinarias o de inspección, que estará dividido a su vez en subequipos: uno para actuaciones de mayor entidad y otro, para las de menor calado.

También existirá otra cuadrilla para trabajos relacionados con la señalización vertical y horizontal y otra, para las actuaciones relativas al mobiliario urbano.

La adjudicataria elaborará planes de conservación a corto y medio plazo para garantizar el buen estado del viario municipal.

En el caso de que las incidencias que revistan riesgo o interfieran al funcionamiento normal de la ciudad (hundimientos, zanjas, derribo de señales o mobiliario o roturas) deberá señalizarse antes de diez minutos tras el aviso y, si ocurren fuera del horario laboral, el retén tendrá un plazo de dos horas. En 72 horas como máximo, deberán estar reparadas.

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Cuando se licitó el contrato, el ayuntamiento aseguró que no se trata de una privatización del servicio de Vías y Obras -que seguirá con las funciones que desarrolla ahora-, sino que lo complementará y permitirá abarcar las necesidades de una ciudad de más de 150.000 habitantes, que no es posible cubrir con la plantilla y medios actuales.