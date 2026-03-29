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En Monesterio

El actor Jesús Cisneros pregona el Día Mundial del Teatro

En Monesterio, el actor Jesús Cisneros destacó la relevancia de la celebración del Día Mundial del Teatro, agradeciendo al público su asistencia y resaltando el valor de las artes escénicas

El actor Jesús Cisneros en el Día Mundial del Teatro.

El actor Jesús Cisneros en el Día Mundial del Teatro. / EL PERIÓDICO

Rafael Molina

Monesterio

La celebración del Día Mundial del Teatro no ha pasado inadvertida en Monesterio. Uno de los actores más reconocidos de la escena nacional, con una dilatada trayectoria en teatro, cine y televisión, fue el encargado de leer el manifiesto conmemorativo con esta efeméride. Jesús Cisneros, ante un abarrotado auditorio, fue el encargado de reflexionar, en voz alta, acerca de la cultura y el teatro. En el patio de butacas, micrófono en mano, tras agradecer la grandísima acogida de público, Cisneros significó lo «especial» de esta celebración para todos los que se dedican profesionalmente a las artes escénicas.

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