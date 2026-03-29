La CHG retira vertidos de 140 puntos de la cuenca del Guadiana: Badajoz, de los más sucios
En el entorno de la ciudad y de Mérida se han tenido que intensificar los trabajos por la cantidad de residuos acumulados
La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) ha concluido los trabajos de retirada de vertidos y materiales contaminantes en el dominio público hidráulico de la cuenca, una actuación desarrollada durante los últimos 24 meses con la que se ha intervenido en más de 140 puntos.
La inversión realizada en estas labores, que han consistido en la retirada, gestión y tratamiento de los residuos recogidos, ha sido de casi 180.000 euros.
Entre los principales vertidos eliminados, por su volumen y potencial contaminante, se encuentran los residuos peligrosos, especialmente fibrocemento y materiales similares, así como otros especiales, entre ellos, restos de animales muertos.
También se han retirado todo tipo de residuos no peligrosos, como neumáticos, elementos eléctricos y electrónicos, enseres domésticos, escombros y restos de construcciones y demoliciones.
Las actuaciones se han repartido por distintos puntos de la cuenca, con especial incidencia en zonas próximas a núcleos urbanos, donde la presión por vertidos incontrolados ha sido mayor. En este sentido, la CHG destaca las intervenciones realizadas en los entornos de Badajoz y Mérida, donde ha sido necesario intensificar los trabajos ante el elevado nivel de suciedad y acumulación de residuos que se ha detectado.
En cuanto al origen de los vertidos, el organismo de cuenca explica que el abandono intencionado ha sido la causa más frecuente, especialmente en el caso del fibrocemento y de los residuos de construcción y demolición.
La CHG ya tiene un proyecto redactado para dar continuidad a estas labores y seguir trabajando en la limpieza y conservación del dominio público hidráulico de la cuenca.
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