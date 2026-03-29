Semana Santa 2026
Domingo de Ramos en Badajoz: recorrido, horario y mejores lugares para ver la procesión
Toma nota de las recomendaciones para disfrutar de la primera estación de penitencia del año
La procesión de La Borriquita es, sin duda, una de las más queridas de Badajoz. La ciudad se echa a la calle para acompañar a sus dos pasos, la Entrada Triunfal de Cristo en Jerusalén y Nuestra Señora de la Palma, desde su salida en San Roque hasta su regreso al barrio.
Fundada en 1957, esta cofradía fue la primera en procesionar el Domingo de Ramos en la ciudad y, con los años, se ha consolidado como una de las más multitudinarias y populares de la Semana Santa pacense.
Este 2026, la hermandad presenta como novedades los faroles de cola de la Virgen de la Palma y los ciriales del cuerpo de acólitos del misterio.
Recorrido
- 16.30 horas: Salida desde plaza Santiago Arolo
- Calle Porvenir 16:45
- Calle Toledo (lado izquierdo) 17:00
- Avenida Ricardo Carapeto 17:20
- Puente de San Roque 17:45
- Jardines de la Legión 18:00
- Calle Eugenio Hermoso 18:15
- Calle Bravo Murillo 18:30
- Calle Arco Agüero 18:50
- Calle López Prudencio 19:10
- 19.30 Carrera oficial: plaza de España
- Calle San Blas 19:40
- Plaza Cervantes 19:50
- Calle Trinidad 20:05
- Plaza 18 de diciembre 20:20
- Jardines de la Legión 20:45
- Puente de San Roque 21:00
- Avenida Ricardo Carapeto 21:15
- Calle Toledo 21:30
- Calle Porvenir 22:00
- 22.30: Entrada: plaza Santiago Arolo
Puntos de interés
Esta procesión luce en todo su recorrido, pero hay varios puntos especialmente recomendables para verla. La salida y la recogida en San Roque son dos de los momentos más bonitos, con el barrio completamente volcado en la calle para acompañar a sus titulares desde el inicio hasta el final. También merece mucho la pena el paso por el Puente de San Roque, en el cruce hacia el Casco Antiguo, una de las estampas más vistosas del Domingo de Ramos en Badajoz.
Allí, además, Cristo Rey protagoniza su elegante saludo ante la Hermandad de San Andrés, mientras la Virgen de la Palma destaca con un majestuoso paso de palio, que la propia guía señala como uno de los mejor mecidos. Ese tramo, unido al ambiente popular y al calor de los vecinos, convierte a La Borriquita en una de las procesiones más queridas y seguidas de toda la Semana Santa pacense.
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