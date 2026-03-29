Domingo de Ramos radiante en Villanueva de la Serena: 'La Borriquita' abre paso a una Semana Santa multitudinaria

El Domingo de Ramos ha vuelto a llenar de vida, luz y fervor las calles de Villanueva de la Serena con la salida procesional de la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén, conocida popularmente como 'La Borriquita'. Todo ello en una jornada marcada por una temperatura agradable, en torno a los 20 grados, y un sol que ha acompañado durante todo el recorrido, la localidad villanovense ha vivido uno de los días más esperados de su Semana Santa.

Con las puertas de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción abiertas de par en par, el paso ha iniciado su recorrido pasadas las 12 del mediodía en un ambiente festivo y familiar, en el que los más pequeños y jóvenes han sido, un año más, los grandes protagonistas. No en vano, esta procesión representa el relevo generacional y el futuro del mundo cofrade local, bajo la organización de la Junta de Hermandades y Cofradías.

El cortejo, acompañado por la Banda Municipal de Música de Villanueva de la Serena, ha discurrido por calles como San Benito, Vadillo, Carrera o Gómez Marín, hasta alcanzar puntos emblemáticos como la plaza de Las Pasaderas, Lares o el Parque de la Constitución, antes de regresar al templo.

Uno de los momentos más destacados se ha vivido al paso por la plaza de España, donde el edificio municipal Rufino Mendoza luce estos días una exposición de gran formato con imágenes de la Semana Santa villanovense de años anteriores, un guiño visual que conecta pasado y presente y que ha captado la atención de numerosos vecinos.

La jornada ha confirmado, una vez más, el carácter único y especial de la Semana Santa de Villanueva, que continuará el próximo martes con la salida procesional de Nuestro Señor Jesús Cautivo, en una semana donde las calles vuelven a convertirse en templo.