Semana Santa
Don Benito se vuelca con 'La Borriquita' en un Domingo de Ramos marcado por el buen tiempo
En una tarde marcada por una temperatura muy agradable y por el estreno del horario de verano, con más horas de luz, el cortejo ha recorrido las calles arropado por un ambiente festivo y multitudinario.
Samuel Sánchez
El Domingo de Ramos ha vuelto a desplegar toda su esencia en Don Benito con la salida procesional de la Hermandad de ‘La Borriquita’, una de las más queridas y especiales de la Semana Santa dombenitense. En una tarde marcada por una temperatura muy agradable y por el estreno del horario de verano, con más horas de luz, el cortejo ha recorrido las calles arropado por un ambiente festivo y multitudinario.
Desde primeras horas del día, la hermandad ha vivido momentos destacados con la imposición de medallas a los nuevos hermanos durante la eucaristía, en un acto cargado de simbolismo que refuerza el sentimiento de pertenencia y el relevo generacional dentro de la cofradía.
Ya por la tarde, el barrio de San Juan se ha convertido en el epicentro de la jornada con la salida de Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén, acompañado por María Santísima del Consuelo. Palmas y olivos han vuelto a ser protagonistas en un desfile en el que los más jóvenes han tenido un papel destacado.
El recorrido, que ha atravesado enclaves como la avenida del Pilar, la plaza de España o calles estrechas como San Andrés y Montón, ha permitido disfrutar de momentos de especial belleza, desde la luz del atardecer hasta los tramos más íntimos del casco urbano.
Especialmente significativo ha sido el paso por la carrera oficial y la estación de penitencia en la iglesia de Santiago, así como el encuentro final a las puertas del templo de San Juan, donde el Señor de la Borriquita y la Virgen del Consuelo han protagonizado uno de los instantes más emotivos de la jornada.
Una vez más, Don Benito se ha volcado con su Semana Santa, confirmando el arraigo y la devoción que despierta una procesión que, más allá de abrir el calendario, representa el espíritu más vivo de la tradición cofrade local.
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