Un edificio histórico de Badajoz, cerrado durante más de quince años, volverá a tener vida comercial

Prisca abrirá una nueva etapa en uno de los edificios más antiguos de Badajoz. La firma de decoración de Manuel del Álamo mantendrá su actual ubicación en la calle Menacho, pero instalará una segunda tienda en el antiguo Banco Zaragozano, en la Ronda del Pilar número 2, esquina con la avenida de Huelva, justo frente a Correos y en dirección a El Corte Inglés.

La operación supone la recuperación de un inmueble muy reconocible para varias generaciones de pacenses, ya que antes del Banco Zaragozano albergó oficinas de CaixaBank y, anteriormente, de Banco Sabadell. Cerrado desde hace más de 15 años, el local se prepara ahora para recuperar pulso con una nueva actividad comercial ligada al mueble y la decoración.

Manuel del Álamo, propietario de Prisca, explica que la idea le rondaba desde hacía tiempo. Vive cerca, pasa a diario por ese enclave y lleva años fijándose en un edificio que siempre le había llamado la atención, incluso imaginándolo casi como una vivienda por su distribución y su personalidad. "Es un local que me ha gustado de siempre, por la zona y porque es de los más bonitos de Badajoz", señala.

Un edificio singular para una tienda distinta

La nueva tienda tendrá unos 250 metros cuadrados de superficie comercial y otros 220 de almacén, una dimensión similar a la del establecimiento actual, aunque con una gran diferencia: mientras que el local de Menacho es completamente diáfano, el nuevo espacio permitirá jugar con distintos ambientes, una ventaja clara para una marca que quiere convertir la experiencia de compra en algo más cálido y doméstico.

"Ese local va muy bien con la decoración, porque es como una casa", cuenta Del Álamo. Y ahí está una de sus singularidades: no tiene escaparate convencional, pero sí siete ventanas, cuatro hacia un lado y tres hacia otro, que servirán para crear escenas diferentes y dar personalidad a cada rincón. "No tiene escaparate, pues no pasa nada, tiene muchas ventanas", afirma con naturalidad.

Ese carácter especial encaja con la filosofía de Prisca, una firma que abrió en noviembre de 2023 en la calle Menacho tras una trayectoria anterior de diez años en Montijo. El nombre del negocio, además, tiene una raíz familiar. Prisca se llama así por la madre de Manuel, un detalle íntimo detrás de una marca que ahora encara su proyecto más visible en la capital pacense.

En su tienda actual, el negocio combina muebles, decoración y ropa, esta última incorporada en octubre bajo la firma Del Álamo, con propuestas para señora y caballero. Sin embargo, el nuevo establecimiento estará centrado exclusivamente en muebles y decoración.

Obras inminentes y apertura prevista en mayo

Los planes avanzan con rapidez. El contrato de alquiler, firmado el 13 de marzo, abre un periodo intenso de obras con el objetivo de llegar a mayo. "Queremos empezar los trabajos para la semana que viene" y "nos encantaría abrir en mayo", avanza el empresario.

La intervención no será una reforma integral, pero sí una rehabilitación importante. El local conserva todavía la configuración propia de una antigua sucursal bancaria, con muchos despachos y divisiones interiores que deben desaparecer para dar paso a una distribución más abierta y atractiva. A eso se suman trabajos de pintura y la reparación de algunas humedades. "Ha sido un banco, tampoco está maltratado, pero necesita una adaptación", apunta.

El inmueble pertenece a una empresa de Madrid, que es la propietaria del local que ahora va a ser rehabilitado. La operación se ha cerrado con un contrato de cinco años y con una idea firme detrás, convertir un espacio histórico, cerrado y desaprovechado en un punto de referencia para la decoración en una de las zonas con más tránsito de la ciudad.

Del Álamo asume que el traslado coincidirá con las obras de la avenida de Huelva, pero cree que la ubicación compensará con creces. Menacho, sostiene, ya no tiene el tirón de otras épocas, mientras que el nuevo enclave destaca por el paso constante de peatones y vehículos. "Ese sitio me gusta porque tiene muchísimo paso de gente. De gente y de coche", explica, y reconoce que la proximidad con otros comercios del sector tampoco es algo que le inquiete. El nuevo local estará junto a la tienda Sol, pero considera que ambas ofertas son distintas y complementarias. "Mis artículos no tienen nada que ver con los de Sol y viceversa".

La próxima apertura también generará empleo. La empresa busca incorporar personal y anima a las personas interesadas a enviar su currículum a malamoca@hotmail.com. Buscan perfiles relacionados con el interiorismo y con la atención al cliente especializada, en un negocio donde el producto y su presentación son muy importantes.

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Con este paso, Prisca afronta una nueva etapa con una tienda que ocupará un edificio de muchas posibilidades, que llevaba años cerrado y que permitirá reactivar comercialmente una de las esquinas más visibles de la ciudad.