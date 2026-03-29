Miles de pétalos para la Virgen de la Palma en Badajoz

San Roque se ha vuelto a volcar con la procesión de la Borriquita, que es como se conoce en Badajoz al paso de la Entrada Triunfal de Cristo en Jerusalén, pero este Domingo de Ramos la protagonista ha sido la Virgen de la Palma, sobre la que han llovido miles de pétalos a su paso por la calle Toledo.

Ha sido el momento más emocionante de un recorrido al que aún le queda tiempo por delante hasta entrar en carrera oficial. La idea de agasajar a la titular de la hermandad de San Roque ha partido de un vecino, Luis Fernández, conocido como Papi, que ha engalanado un tramo de la calle, en colaboración con la cofradía y el ayuntamiento, con flores blancas de papel, balconeras y banderas y una gran imagen de la Virgen de la Palma. Al paso de la Borriquita le han lanzado claveles desde los balcones y a la Virgen de la Palma, miles de pétalos entre los aplausos del numeroso público que se ha agolpado en la calle Toledo y su entorno.

Lluvia de pétalos a la Virgen de la Palma a su paso por la calle Toledo, engalanada. / Diego Rubio Paredes

Ha sido difícil encontrar un hueco y mucho antes de que los pasos saliesen de la iglesia ya había personas guardando su sitio para no perderse la petalada. En otras ocasiones ya se habían lanzado pétalos a la imagen, pero nunca una cantidad tan ingente. El viento, que sopla con fuerza, ha puesto por momentos en jaque la decoración de la calle Toledo, pero ha aguantado hasta que la Borriquita y la Virgen de la Palma han pasado.

"Ha sido maravilloso, tenía que repetirse todos los años", decían los vecinos.

La Borriquita procesiona por la avenida Ricardo Carapeto de Badajoz. / Diego Rubio Paredes

La Hermandad de San Roque ha sido la primera en hacer estación de penitencia en la catedral y en estrenar la nueva configuración de la carrera oficial, sin sillas delante de la puerta del Cordero.

Miles de personas se han echado a las calles para acompañar a los pasos lo largo de todo el recorrido -las imágenes ya van a esta hora de vuelta a su templo, tras un multitudinario recibimiento en la plaza de España). Por quinto, año ha habido un tramo sin ruido en la avenida Ricardo Carapeto para hacer más fácil su presencia a las personas con autismo.

A las 16.30 horas, se ha abierto puntual la puerta de la iglesia de San Roque y ha salido la cruz de guía. Poco después, un repique de campanas anunciaba que la Borriquita estaba a punto de iniciar la procesión. Los nazarenos y un numeroso grupo de niños con sus palmas fueron cogiendo su sitio en el cortejo del paso, que, como manda la tradición, ha desfilado custodiado por agentes de la Guardia Civil. También han formado parte del cortejo un grupo de mujeres con mantilla, representantes de todas las cofradías de la ciudad y el alcalde, Ignacio Gragera, entre otros.

Mujeres con mantilla durante la procesión de la Borriquita. / Diego Rubio Paredes

Cristo Rey, con acompañamiento musical de la banda que lleva su nombre, viste una túnica bordada en terciopelo donado por sus hermanos costaleros y un mantolín azul persa regalo de la familia del capataz. Claveles y rosas rojas, entre otras flores adornan el paso de misterio.

La Virgen de la Palma, también acompañada por la Guardia Civil y la banda de Música de la Soledad de La Algaba (Sevilla), luce una saya bordada y tisú de plata y flores en seda, con el manto azul bordado en oro por las Adoratrices y el fajín del general Luis Javier Sánchez Noailles. De sus joyas, destaca la medalla Pro Ecclesia et Pontifice que le concedió el Papa Pablo VI al fundador de la cofradía, Francisco Sánchez García, que su familia donó tras su muerte.

Los estrenos se retrasan a 2027

Aunque la hermandad tenía previstos varios estrenos, deberán esperar hasta la Semana Santa de 2027. Un problema familiar del orfebre ha impedido que lleguen a tiempo los faroles de cola de luces guardabrisa, los cuatro ciriales repujados en plata para el cuerpo de acólitos y vara dorada del hermano mayor, Sergio Martínez, quien ha restado importancia a este contratiempo, que no ha deslucido los pasos.

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Los niños con sus palmas. / Diego Rubio Paredes

Este año, se ha incrementado el número de costaleros y nazarenos hasta los 416, la cifra más elevada de los últimos años. «Es una magnífica señal», ha valorado el hermano mayor.