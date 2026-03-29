Nuevo parking de autocaravanas en Valverde de Leganés: hacia la sostenibilidad turística

La Diputación de Badajoz ha participado este viernes en la inauguración del nuevo parking de autocaravanas en Valverde de Leganés, un proyecto que ha visto la luz tras su aprobación en los Presupuestos Provinciales Participativos de 2023. Esta iniciativa refleja el compromiso con la participación ciudadana y con la transformación de las propuestas vecinales en mejoras reales para el territorio.

Al acto, celebrado en las propias instalaciones, han asistido el diputado de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio, Abel González; la diputada de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo, Ana Belén Valls; el alcalde de Valverde de Leganés, Manuel Borrego y miembros de la asociación cultural Casas Rodantes.

Durante su intervención, Abel González ha destacado que se trata de «una iniciativa surgida directamente de la escucha activa a través de los Presupuestos Provinciales Participativos, un modelo que refleja una forma de gestión pública cercana, transparente y abierta a la ciudadanía». En este marco, se ha realizado una inversión superior a los 160.000 euros para dotar al municipio de un espacio moderno, accesible y completamente equipado.

Ana Belén Valls, por su parte, ha señalado que este nuevo espacio «supone una puerta abierta al futuro, al turismo sostenible y a nuevas oportunidades para el municipio, la comarca de Llanos de Olivenza y la provincia de Badajoz». Asimismo, ha subrayado que el turismo de autocaravanas es una tendencia al alza en Europa. «Cada vez más viajeros buscan destinos auténticos, tranquilos, bien equipados y en contacto con la naturaleza, condiciones que reúne Valverde de Leganés».

El alcalde de la localidad, Manuel Borrego, ha resaltado el avance que supone la creación del nuevo parking de autocaravanas, destacando que la apertura al turismo es clave para dar vida a los pueblos. Ha subrayado además el papel de la Diputación en el impulso del municipalismo y el desarrollo de los municipios más pequeños, garantizando igualdad de oportunidades y fomentando el turismo sostenible. También ha incidido en la importancia de la colaboración entre instituciones, asociaciones y vecinos para hacer realidad la transformación del entorno rural.

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La instalación ofrece todos los servicios necesarios para este tipo de turismo: áreas amplias y seguras para autocaravanas, puntos de suministro de agua potable, sistema de recogida de aguas, suministro eléctrico mediante energías renovables, aseos y zonas de descanso, además de señalización específica que facilita su uso.