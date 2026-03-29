Rescatan a un hombre de 64 años tras precipitarse al Guadiana en Badajoz
Ha sido trasladado al hospital con hipotermia y traumatismo leve
Un hombre de 65 años ha tenido que ser rescatado del Guadiana a su paso por Badajoz este domingo por la tarde.
Los hechos han sucedido antes de las cinco de la tarde, cuando el varón se ha precipitado al agua desde puente de la Autonomía.
El hombre se ha agarrado a una de las pilastras del puente y ha permanecido sentado en su base. Han sido agentes de la Policía Local los que han acudido en primer lugar a la zona y le han lanzado un flotador para que se sujetara.
Una vez que han llegado los bomberos, dos de ellos han nadado hasta él para garantizar su seguridad, mientras otros dos compañeros bajaban la zódiac con la que lo han rescatado del remolque. Ha sido trasladado hasta el embarcadero de la margen izquierda del río, donde ha sido asistido en un primer momento por los equipos sanitarios.
El hombre ha sido trasladado al hospital con hipotermia y un traumatismo leve, según han informado fuentes de Cruz Roja.
En el operativo de rescate también han participado agentes de la Policía Nacional.
- Cáceres asegura uno de sus eventos más masivos: prórroga para el Mercado Medieval de las Tres Culturas en 2026 y 2027
- La Fiesta del Cerezo en Flor abre sus puertas en Tornavacas con un homenaje al trabajo y la resistencia del Valle del Jerte
- Más de un millón de euros para darle la vuelta a Proserpina: la playa de Mérida encara la primavera y el verano con un cambio radical
- La autovía Cáceres-Badajoz se enfrenta a retos en la Sierra de San Pedro y trabaja en las variantes de los pueblos
- Estos son los recorridos y horario de todas las procesiones de Cáceres esta Semana Santa
- Conmoción en Cáceres por la muerte de José Manuel Galán, chef de Pan de Huerta
- El doctor Yelida Oyola 'Yeli' celebra su 60 cumpleaños con una gran fiesta de dos días en Cáceres
- La Borriquita' y el Cristo del Calvario abren la Semana Santa de Plasencia este domingo con estrenos y cambios en los recorridos