El IES Puente Ajuda ha hecho pública la convocatoria de la XXVI edición del Certamen Literario ‘Manuel Pacheco’, una iniciativa cultural que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Olivenza . El certamen está dirigido a alumnado de centros educativos de toda la región, quienes podrán participar en las modalidades de narrativa y poesía, fomentando así la creatividad literaria y el gusto por la escritura entre los más jóvenes. Cada una de las modalidades contará con un premio de 300 euros, reconociendo el talento y el esfuerzo de los participantes. Desde la organización se anima al alumnado a consultar las bases del concurso y a presentar sus obras, contribuyendo a engrandecer este certamen que ya suma más de dos décadas de trayectoria. n