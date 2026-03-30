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Galardón

Ara Barra consolida su trayectoria con el título regional de sumillería

Representará a Extremadura en el Campeonato Nacional de Sumillería, previsto para abril

Ara Barra, durante la prueba realizada en el Hotel Huerta Honda.

Ara Barra, durante la prueba realizada en el Hotel Huerta Honda. / EL PERIÓDICO

Redacción

Zafra

La zafrense de adopción Ara Barra ha sumado un nuevo hito a su trayectoria profesional al proclamarse ganadora del Campeonato Regional de Sumillería de Extremadura, celebrado el lunes 23 de marzo en el Hotel Huerta Honda de Zafra. El certamen reunió a profesionales del vino, bodegas y aficionados en una jornada dedicada a la excelencia en la sumillería, con pruebas teóricas y ejercicios prácticos de cata, decantación, servicio de cava y armonía gastronómica.

Con este reconocimiento, Barra representará a Extremadura en el Campeonato Nacional de Sumillería, previsto para abril en el marco del 39º Salón Gourmets de Madrid. Tras recibir el diploma, subrayó la importancia personal y profesional del premio, al entenderlo como una confirmación del aprendizaje acumulado durante años de dedicación al mundo del vino. Aunque es cordobesa de origen, lleva 15 años viviendo en Extremadura y siete en Zafra.

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Este nuevo éxito viene a reforzar una trayectoria que ya había dejado buenas posiciones en los últimos años. Ara Barra fue subcampeona en 2022 y logró la tercera posición en el campeonato celebrado en Iberovinac el 30 de marzo de 2023. En la actualidad forma parte de los equipos de trabajo de Bodegas Sani Viña Extremeña y desarrolla también labores como formadora en la Escuela Europea del Vino.

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