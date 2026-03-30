El Ayuntamiento de Badajoz entrega la bandera de la ciudad a la hermandad de la Soledad: la patrona la lucirá en sus procesiones oficiales

El vínculo entre la ciudad y su patrona se refuerza desde hoy con un gesto con gran calado. El Ayuntamiento de Badajoz ha hecho entrega oficial de la bandera municipal a la hermandad de la Soledad, un emblema que, a partir de ahora, acompañará a la Virgen en sus salidas procesionales más destacadas, comenzando por el próximo Jueves Santo.

La entrega ha sido realizada por el alcalde, Ignacio Gragera, quien ha estado acompañado por una amplia representación de concejales de todos los grupos políticos, evidenciando el carácter institucional y unánime del acto.

Representantes de la corporación municipal de Badajoz entregan a la hermandad de la Soledad una bandera de Badajoz para que procesione junto a la patrona. / J. H.

"Estrechar vínculos"

El hermano mayor de la Hermandad de la Soledad, Francisco Javier Gutiérrez, ha destacado la importancia de este gesto para estrechar los lazos entre la ciudad y su patrona: "Lo que hemos hecho ha sido estrechar esos vínculos de unión entre el ayuntamiento y la patrona", ha afirmado.

Gutiérrez ha subrayado el profundo arraigo histórico de esta devoción. "Viene a reflejar es unos lazos de unión entre el pueblo de Badajoz y la Virgen de la Soledad. Desde 1664 que llega la Virgen, se fue forjando lo que hoy es una devoción inquebrantable", ha explicado el hermano mayor.

En este sentido, ha insistido en el valor simbólico de la bandera: "Hoy lo que hacemos es visibilizarlo, darle con esa bandera de la ciudad ese símbolo, para que la Virgen de la Soledad, como patrona, vaya con ese símbolo cada vez que procesione".

La bandera, símbolo de unión civil y religiosa

El hermano mayor también ha reconocido que este elemento era algo que faltaba: "Echábamos en falta ese símbolo que uniera más todavía la ciudad de Badajoz a la patrona y que se visibilizara cuando salga a la calle".

Asimismo, ha agradecido el gesto institucional: "Con este buen gesto que ha tenido el ayuntamiento, aquí estamos recibiendo esta bandera, que para nosotros es un orgullo y que a buen seguro vamos a lucir con todas las galas el Jueves Santo".

Por su parte, el alcalde Ignacio Gragera ha explicado las razones de esta iniciativa, poniendo el foco en la importancia de los símbolos compartidos: "Entendíamos que los símbolos de la ciudad tienen que estar presentes en los actos más característicos de Badajoz".

Francisco Javier Gutiérrez, hermano mayor de la Soledad, recibe de manos de Ignacio Gragera, alcalde de Badajoz, la bandera de la ciudad. / J. H.

Gragera ha detallado que la decisión se tomó en colaboración con la hermandad: "Hablando con el hermano mayor y con la Junta de Gobierno, creímos muy oportuno poder hacerles entrega de una bandera para que el Jueves Santo y allí donde vayan procesionando pueda visibilizarse ese sentimiento de pertenencia".

El alcalde ha insistido en el carácter integrador del símbolo: "Es la bandera de la ciudad. Nos representa a todos y es una manera de ir de la mano de la patrona y de estar presentes no solo en la parte espiritual sino también en la parte más civil".

Y ha concluido remarcando el valor común de ambos referentes: "Es una bandera que nos representa a todos y una patrona que también nos representa a todos".

Cómo se incorporará la bandera a las procesiones

La insignia municipal acompañará a la Virgen en los actos principales, especialmente en el Jueves Santo, donde se situará en el cortejo junto a la autoridad municipal. Tal y como ha explicado Gutiérrez: "La bandera va a ir donde va la autoridad municipal. En el caso del Jueves Santo es al lado de la Virgen".

Su posición podrá variar según la organización del desfile: "Irá por detrás o por delante, dependiendo, abriendo el cortejo municipal". No obstante, no estará presente en todas las salidas.

El hermano mayor ha aclarado que no participará en la procesión del Viernes Santo: "El viernes no sale por una sencilla razón: es una procesión del rosario en la que eliminamos todo rastro de insignia. La única protagonista es la Virgen y el rezo del rosario".

Sí estará presente, en cambio, en otros actos como traslados de novena o procesiones extraordinarias. La bandera será portada por un nazareno, siguiendo la tradición de otras insignias de la hermandad: "Va a ser un nazareno, igual que la pontificia o la concepcionista", ha explicado el hermano mayor.

Un gesto histórico para la Semana Santa

La incorporación de la bandera de la ciudad a las procesiones de la patrona supone un hito en la historia reciente de la Semana Santa pacense, reforzando la identidad colectiva y el vínculo entre institución y devoción popular.

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Desde este Jueves Santo, la Virgen de la Soledad no solo recorrerá las calles como símbolo religioso, sino también como representación viva de toda una ciudad que la acompaña bajo su bandera.