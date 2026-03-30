Suceso
En estado crítico un hombre de 41 años tras sufrir un accidente en la Ex-300 en Solana de los Barros (Badajoz)
Según informa la Guardia Civil, el conductor tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario de Badajoz
Un hombre de 41 años se encuentra en estado crítico tras sufrir un accidente de tráfico en la carretera Ex‑300, a la altura de Solana de los Barros (Badajoz), según ha informado el 112 Extremadura.
Por su parte, la Guardia Civil ha detallado que el siniestro tuvo lugar en torno a las 23.45 horas de este domingo, en el punto kilométrico 50 de la EX-300, a consecuencia de una salida de vía con despeñamiento y vuelco.
Hasta el lugar del siniestro se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Badajoz, bomberos del CEPEI de Badajoz, personal del Punto de Atención Continuada de Aceuchal y una unidad medicalizada UME 2‑1.
Como consecuencia del accidente, el ocupante del vehículo tuvo que ser evacuado al Hospital Universitario de Badajoz, según los primeros datos de la Guardia Civil.
La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las causas del siniestro.
- La autovía Cáceres-Badajoz se enfrenta a retos en la Sierra de San Pedro y trabaja en las variantes de los pueblos
- La Fiesta del Cerezo en Flor abre sus puertas en Tornavacas con un homenaje al trabajo y la resistencia del Valle del Jerte
- Un Playmobil de Robe Iniesta y la tela de los cien colores: novedades en el mercado de Cáceres
- Los Monges: de salón de bodas a referente gastronómico en Plasencia, tras casi 40 años
- Estos son los recorridos y horario de todas las procesiones de Cáceres esta Semana Santa
- PŌKÏ-to, el local del centro de Mérida que cierra cuatro meses después de abrir
- Procesiones, tapas y primavera para una semana perfecta en Mérida
- La Borriquita' y el Cristo del Calvario abren la Semana Santa de Plasencia este domingo con estrenos y cambios en los recorridos