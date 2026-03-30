En estado crítico un hombre de 41 años tras sufrir un accidente en la Ex-300 en Solana de los Barros (Badajoz)

Un hombre de 41 años se encuentra en estado crítico tras sufrir un accidente de tráfico en la carretera Ex‑300, a la altura de Solana de los Barros (Badajoz), según ha informado el 112 Extremadura.

Por su parte, la Guardia Civil ha detallado que el siniestro tuvo lugar en torno a las 23.45 horas de este domingo, en el punto kilométrico 50 de la EX-300, a consecuencia de una salida de vía con despeñamiento y vuelco.

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Badajoz, bomberos del CEPEI de Badajoz, personal del Punto de Atención Continuada de Aceuchal y una unidad medicalizada UME 2‑1.

Como consecuencia del accidente, el ocupante del vehículo tuvo que ser evacuado al Hospital Universitario de Badajoz, según los primeros datos de la Guardia Civil.

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La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las causas del siniestro.