Semana Santa
La emoción del Lunes Santo recorre Don Benito con el Perdón y la Oración en el Huerto
Marcada por la solemnidad, el recogimiento y el pulso constante de dos cofradías que han llenado de fe sus calles: la del Santísimo Cristo del Perdón y la de la Oración en el Huerto.
Samuel Sánchez
Don Benito ha vuelto a latir con fuerza en la noche del Lunes Santo, marcada por la solemnidad, el recogimiento y el pulso constante de dos cofradías que han llenado de fe sus calles: la del Santísimo Cristo del Perdón y la de la Oración en el Huerto. Dos formas de entender la Semana Santa que, sin embargo, confluyen en lo esencial: la emoción compartida de un pueblo que se reconoce en sus pasos.
A eso de las nueve de la noche, desde la parroquia de San Sebastián, se abría paso el cortejo del Santísimo Cristo del Perdón y María Santísima de la Esperanza. El barrio, fiel a su cita, respondía con esa mezcla de silencio y cercanía que lo define. Costaleros avanzando hombro con hombro, sin estridencias, llevando al Señor del Perdón por calles que parecen detener el tiempo. La Esperanza, por su parte, ha vuelto a erigirse en refugio emocional de los suyos, arropada por la Banda Municipal de Campanario y por una devoción que no entiende de dudas. Especialmente significativo ha sido el tránsito hacia la Plaza de España y la estación de penitencia en Santiago, uno de los momentos más esperados del recorrido.
La Oración en el Huerto, desde la Sagrada Familia
Media hora más tarde, la ciudad se ha reencontrado con la Hermandad de la Oración en el Huerto desde la iglesia de la Sagrada Familia. Un cortejo más íntimo en lo espacial, pero no menos intenso en lo simbólico. El Señor estrenaba túnica de terciopelo morado y un cuidado exorno floral que reforzaba la escena del Getsemaní, este año con la incorporación del ángel confortador, aportando una lectura aún más completa del pasaje.
La Virgen del Rosario, por su parte, ha protagonizado una de las grandes novedades de la noche con su nuevo trono de tres varales, que ha permitido apreciar una estampa renovada, elegante y más cercana. Su caminar, acompañado por la Banda Municipal de Don Benito, ha dejado momentos de especial belleza, especialmente en enclaves como la plaza del Cíjara, donde el discurrir se vuelve más pausado y el público se entrega en silencio.
El sonido de las agrupaciones musicales de La Borriquita en la cruz de guía, Nuestro Padre Jesús Nazareno con el Señor ha marcado el ritmo de una noche en la que Don Benito ha vuelto a demostrar que su Semana Santa no solo se ve: se siente. Entre marchas, luces de candelería y el leve vaivén de los pasos, el Lunes Santo ha dejado imágenes para el recuerdo.
- La autovía Cáceres-Badajoz se enfrenta a retos en la Sierra de San Pedro y trabaja en las variantes de los pueblos
- Tres vías rápidas de Cáceres que reabren el debate sobre la gran palanca pendiente de Extremadura
- Lidia, hondureña que triunfa en Cáceres con su bar La Chimenea: 'El barrio nos ha acogido de maravilla
- La Fiesta del Cerezo en Flor abre sus puertas en Tornavacas con un homenaje al trabajo y la resistencia del Valle del Jerte
- La Ronda Sur de Cáceres retrasa su apertura otros tres meses por el tren de borrascas: de los 18 meses de obra previstos a casi el doble
- Un Playmobil de Robe Iniesta y la tela de los cien colores: novedades en el mercado de Cáceres
- Los Monges: de salón de bodas a referente gastronómico en Plasencia, tras casi 40 años
- Estos son los recorridos y horario de todas las procesiones de Cáceres esta Semana Santa